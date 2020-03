Zuid-Afrikaanse studente zit opeens alleen in Tilburgs studentenhuis

Haar huisgenoten zijn naar hun familie teruggekeerd, Annelie Wessels uit Kaapstad blijft in haar Tilburgse studentenhuis. 'Hier kan ik veilig fietsen.' Beeld Marcel van den Bergh

Ze zit alleen thuis in een Tilburgs studentenhuis voor vijf personen. Vorige week was het nog vol daar; de Zuid-Afrikaanse Annelie Wessels (24) heeft immers twee Duitse en twee Nederlandse huisgenoten.

Maar toen de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus elkaar de afgelopen dagen rap opvolgden, was de rest van het huis als de wiedeweerga naar hun ouderlijk huis vertrokken.

Dit weekend vertrekt de enige overgebleven huisgenoot en is Wessels écht alleen. ‘Ik had nog internationale vrienden op de universiteit. Maar die zijn ook allemaal weg. Terug naar hun thuisland.’

‘Ik ben gelukkig introvert’

Zit je dan, als Kaapstadse uitwisselingsstudent zonder familie, huisgenoten en studievrienden in een Europees land dat mogelijk zijn ingrijpendste crisis in decennia het hoofd probeert te bieden. En daarbij de burger verzoekt sociaal contact te mijden en binnen te blijven.

‘Ik ben een beetje introvert’, stelt Wessels gerust. ‘Dus ergens vind ik het ook wel fijn, die rust.’

Wessels, die in Zuid-Afrika de wiskundige master Quantitative Management doet, peinst niet eens over een vertrek. ‘Ik moet eerst zien wat de universiteit van Tilburg gaat doen. Het kost veertien uur om naar huis te vliegen. Het is niet alsof ik even op en neer kan als het schooljaar later doorgaat. En weet je, eigenlijk vind ik het nog wel leuk hier in Nederland.’

Familie om je heen

Universiteiten en hogescholen in Nederland bespeuren een flinke uittocht van buitenlandse studenten naar hun thuisland. Instellingen in het hoger onderwijs geven tot minstens 6 april alleen op afstand les, en maatregelen tegen het Coronavirus hebben het dagelijks leven in Nederland stil gelegd. In het thuisland in veel gevallen ook, maar daar heb je in ieder geval je familie om je heen.

In het geval van uitwisselingsstudenten komt het verzoek om huiswaarts te keren vaak van de zendende universiteit zelf. Het dringende advies, veelal ingefluisterd door de regering uit het land: wees niet in het buitenland als je er niet hoeft te zijn.

De universiteiten in Leiden en Groningen lieten donderdag als eerste in Nederland weten dat de faculteiten tot het einde van dit schooljaar gesloten blijven. Toetsen en colleges worden online gegeven. De Universiteit van Tilburg ziet dezelfde maatregel 'als een mogelijkheid, maar moet er nog een definitief besluit over nemen’.

Tilburg een logische keuze

Annelie Wessels heeft lang uitgekeken naar haar tijd op Nederlandse bodem. Toen ze besloot op uitwisseling te gaan, was de Universiteit van Tilburg een logische keuze.

In Nederland was de manier van omgang vergelijkbaar met thuis, herinnerde ze zich van haar vakantie in 2015. En de taal leek op Afrikaans, haar moedertaal. ‘Nederland was anders, maar niet te anders.’

Het moest een half jaar van reizen worden. Oké, tot en met april was de werkdruk hoog op de universiteit, daarna zou ze volop tijd hebben om het Europese continent te ontdekken.

Ze had de lijst al opgesteld: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije. En als mogelijke bonusjes, als er ruimte zou blijken voor kersen op de slagroomtaart: Italië en Tsjechië. Als je toch in de buurt bent.

Ze mag nog terug

Door die plannen kunnen een streep. Ook haar thuisuniversiteit stuurde in de afgelopen week een mail. Zuid-Afrika heeft reisrestricties ingevoerd voor mensen uit Nederland, maar als ‘national’ kom je het land nog binnen. ‘Je moet je wel laten testen en veertien dagen in quarantaine.’

Wat heeft ze hier nog te zoeken? ‘Ik sprak mijn moeder vanochtend. Ik denk dat mijn familie een beetje bezorgd is. Maar ik heb niet het gevoel dat ik in Zuid-Afrika beter af ben. Daar zijn de universiteiten ook gesloten, worden sportevenementen afgelast. De situatie is overal hetzelfde.’

‘Hier is altijd elektriciteit’

‘Ik geniet van alles wat Nederland nog wel kan bieden. Ik probeer dagelijks even het huis uit te gaan. Een kleine wandeling maken of met de fiets naar de supermarkt. Ik vind het geweldig om met de fiets op pad te gaan.’

‘Jullie vinden het misschien vanzelfsprekend dat je altijd over straat kan, maar voor mij is het dat niet. Het is enorm veilig hier. En elektriciteit! Er is altijd elektriciteit en goed internet!’

‘Soms wordt het eenzaam, merk ik nu al. Dan bel ik iemand. Ik heb twee Zuid-Afrikaanse vrienden in het noorden van Nederland, daar Skype ik vaak mee.’

‘Maar deze periode geeft mij ook tijd om uitgesteld werk in te halen. Ik werk als redacteur voor een Zuid-Afrikaanse nieuwsbrief. Daar kan ik nu veel tijd insteken. En ik kan een beetje met mijn scriptie aan de slag.’

Hoewel haar uitwisseling aan alle kanten instort, kijkt Wessels naar wat overeind blijft. ‘Ik laat dit virus mijn verblijf niet negatief beïnvloeden. De situatie is zoals die is.’

‘Mijn plan is om hier tot het einde van juni te blijven en ik hoop dat zo lang mogelijk vol te houden. Als ik dan thuiskom, na drie maanden in deze chaos, heb ik waarschijnlijk meer verhalen te vertellen dan iedere andere uitwisselingsstudent!’