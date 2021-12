Zouden we het nog wel merken als de bodem van de put bereikt is?

Het is niet goed of het deugt niet. Met de toestand in de wereld en een geliefde die nog steeds niet samen met mij de zeven uur durende Beatles-documentaire voor een tweede keer wil bekijken, kan ik me uitstekend vinden in het nationale chagrijn. Toch vraag ik me af: zouden we het eigenlijk merken als de bodem van de put bereikt is?

Een nieuwe regering die erg lijkt op de oude waar niemand enthousiast over was, is weliswaar geen reden voor een volksfeest, maar eerst was er bijna 300 dagen geen regeerakkoord, en nu wel. Er staan een paar goede plannen in die best kunnen mislukken, maar nog niet mislukt zijn. Deze krant zag ‘weinig bravoure’, maar veel bravoure was pas echt ongepast geweest.

Al met al toch net iets minder ellendig dan een week geleden. ‘En die #$%@-corona dan?’, hoor ik u roepen, terwijl u intussen dankzij alle nieuwe varianten wel spelenderwijs het Griekse alfabet leert.