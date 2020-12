Zou de 71-jarige Amerikaanse modediva Anna Wintour niet eens weggaan bij Vogue? Nee hoor, ze wordt juist nog machtiger

Anna Wintour en Edward Enninful. Beeld Dave Benett/Getty

Ze zou weggaan, werd er al een hele poos gefluisterd. Dat was volgens velen hoog tijd ook, want ze zou te oud, te ouderwets en te weinig woke zijn. Maar Anna Wintour, de 71-jarige hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue en artistic director van de Amerikaanse uitgeverij Condé Nast, blijft stevig zitten waar ze zit. Steviger dan voorheen zelfs: ze krijgt nog meer verantwoordelijkheden dan ze al had. Dinsdag maakte Condé Nast bekend dat Wintour wordt gepromoveerd tot editorial director van de uitgeverij, waardoor ze eindverantwoordelijk wordt voor de inhoud van alle bladen en sites van Condé Nast, dat wereldwijd prestigieuze titels uitgeeft als Vanity Fair, GQ, Traveller en AD (Architectural Digest).

Enige uitzondering vormt The New Yorker, waar Wintour geen zeggenschap over krijgt. Wel wordt Wintour in deze nieuwe structuur ook global editorial director van alle Vogue-edities wereldwijd. Dat zijn er in totaal 26, waarvan Condé Nast er negen in eigen beheer heeft en één in een joint venture uitgeeft (China). De overige edities, waaronder de Nederlandse Vogue, zijn licentie-uitgaven.

De promotie van Wintour is onderdeel van een grote herschikking bij Condé Nast. Aanstichter hiervan is de nieuwe global chief executive Roger Lynch, die in april vorig jaar aantrad. Zijn doel is de uitgeverij, die 2020 met verlies zal afsluiten, in 2022 weer winstgevend te krijgen. Hij vertelde de Financial Times dat hij fors wil investeren in online-activiteiten, film en tv, om zo het bedrijf minder afhankelijk te maken van advertentie-inkomsten uit de printtitels. Die inkomsten zijn afgelopen jaar door de pandemie fors gedaald: volgens cijfers van de Digital Luxury Group hebben luxemerken hun advertentie-uitgaven met 30 tot 80 procent geminderd.

Geld voor zijn geplande investeringen maakt Lynch vrij door middel van verregaande bezuinigingen: in een aantal landen zullen er minder nummers per jaar verschijnen om kosten te drukken. Ook moeten de bladen efficiënter gemaakt worden. Waar vroeger elke redactie van Vogue een soort minikoninkrijkje was, en de edities elkaar onderling beconcurreerden, daar is intensieve samenwerking nu het devies.

Fotoshoots en andere producties zullen gepubliceerd worden in meerdere edities tegelijk, een gang van zaken die bij andere internationale modebladen als Elle en Harper’s Bazaar al jaren gebruikelijk is. Om dat bij Vogue rimpelloos te regisseren is Wintour aangesteld als wereldwijde baas van alle edities. Voor Europa zal Edward Enninful, hoofdredacteur van de Britse Vogue, als een soort onderdirecteur optreden, zo maakte Condé Nast bekend.

In de wetenschap dat Enninful dus ‘baas Europa’ wordt, is het vrij plotselinge vertrek van hoofdredacteuren Christiane Arp en Eugenia de la Torriente, van respectievelijk de Duitse en de Spaanse Vogue opeens minder verrassend. Arp, die zeventien jaar lang de Duitse Vogue leidde, en De la Torriente, die vier jaar geleden van de Spaanse Harper’s Bazaar naar de Spaanse Vogue werd gehaald, lieten vorige week allebei via Instagram weten dat ze hun innig geliefde titel zouden verlaten.

Wie ze gaat opvolgen en of dat volwaardige plaatsbekleders zullen zijn is nog niet bekend, zeker is nu wel dat de in Ghana geboren Enninful een dikke vinger in de pap zal krijgen wat het redactionele beleid betreft. Anders dan Wintour staat hij bekend om zijn vernieuwende beeldtaal, zijn focus op diversiteit en zijn inclusieve team dat voor een kwart bestaat uit mensen van kleur.

De redactie van zijn voorganger Alexandra Shulman, die bijna 25 jaar aan het roer stond van de Britse Vogue, was volledig wit. Enninful wordt beschouwd als Wintours troonopvolger. Hij kan warmdraaien als souschef over de redacties in de door Condé Nast ‘owned and operated’ landen: Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. De Nederlandse Vogue die niet door Condé Nast maar door Hearst Nederland wordt uitgegeven valt daarom (nog) niet onder Enninful.