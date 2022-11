Zonder de juiste maat kunnen ze seizoensklusser Thomas bij de bouwmarkt ook niet helpen

Thomas van Aalten met zijn hele gezin in de badkamer. Beeld Jaap Scheeren

Wie krijgt welke kamer, welke (on)democratische principes liggen hieraan ten grondslag? Is het terecht dat de oudsten de grootste kamers krijgen, ook als zij toevallig ‘mijn’ kinderen zijn? Nu zijn het gelukkig alle vijf redelijk inschikkelijke en flexibele karakters. ‘Jij slaapt zo lekker dichtbij mij’, droeg ik aan tegenover Emmie, die de kleinste kamer op zolder zal krijgen. Als ze op haar tenen staat kan ze net door het raam kijken. Heel eerlijk gezegd voelde de kamer in het echt kleiner dan tijdens de bezichtiging. Ook Hugo is veroordeeld tot minder oppervlakte en vooral minder raampartijen dan voorheen, maar zit nu wel op de verdieping met de andere tieners.

Voorlopig zijn er nog helemaal geen kamers, maar ruimtes met loshangende wandcontactdozen en condens op de ruiten. ‘Tot straks’, zei de verkoper van de bouwmarkt plagerig. Het was iets na zevenen in de ochtend, het was nog donker buiten. In de vroegte had ik me naar het industrieterrein begeven omdat ik de avond ervoor in mijn kluswoede een wastafel had ontkoppeld. Twee zwarte ogen keken mij vanuit de tegelmuur aan.

De hoofdkraan had ik dichtgedraaid, leeropbrengst van een drama dat zich een paar dagen eerder had voltrokken: tijdens het loswrikken van het gigantische composiet werkblad (met zilveren glitters erin verwerkt, zou het niet misstaan als grafsteen voor een corpulente seksbaron) brak de kraan van de gootsteen af. Terwijl ik het gewicht liet balanceren op een reeds ontschroefd gootsteenkastje, haastte ik me naar de hoofdkraan. Gelukkig wist ik überhaupt waar de hoofdkraan zat.

Altijd heb ik appartementen en etages bewoond, dit is mijn eerste echte huis met een eigen voordeur, muren, meerdere verdiepingen en een dak. Zoals ik enkele afleveringen geleden al schreef, was de aanschaf ervan niet eenvoudig omdat de vrouw met haar zeven kinderen er eigenlijk niet uit wilde, maar eruit moest omdat ze het na de scheiding niet in haar eentje kon betalen.

Sesamzaad

Had ik in het begin medelijden, gaandeweg sloeg die om in huiver; eerst dacht ik dat overal in het huis sesamzaad lag (had de vrouw als een afscheidsritueel kwistig met sesamzaad gestrooid, naar goed Anatolisch gebruik?) maar het bleek muizenkak. Niet alleen in de keuken, maar tussen kieren en naden in de hele woning, tot de meterkast aan toe. We zeiden niks tegen de kinderen.

In mijn jeugd keek mijn vader nagesynchroniseerde films met Bud Spencer op de Duitse televisie. Het karakter Bud Spencer (gespeeld door de Napolitaanse Carlo Pedersoli) was een oenige maar sterke en brede man met een baard, die voor zijn gewiekste compagnon Terence Hill vijanden in elkaar beukte.

Tijdens deze klusweken ben ik Bud Spencer, met als denkbeeldige vijanden de klussers die ooit al die sierlijsten, tegels, uitzinnige bedrading en willekeurige waterleidingen hebben aangebracht. We dachten na de bezichtigingen dat we in elk geval één badkamer nog wel konden gebruiken, maar dat bleek een dwaalspoor voor Bud Spencer.

De douchecabine, vermoedelijk ooit het toonbeeld van betaalbare wellness (inclusief kleurenspotjes, radio met tiptoetsen, diverse massagestanden én een kunststof zitting), deed nu het meest denken aan een elektrische stoel die opgedregd was uit een zee van donker haar met de bedwelmende geur van fecaliën en shampoo. De douche werkte niet als je hem aanzette en begon te lopen als je de kraan dichtdraaide.

Een door een voorganger vergeten shampoo- of zeepflacon (ik bedoel hier dus een per abuis achtergelaten exemplaar, al dan niet omzwachteld met een sliert haar) heeft in een kleedhokje in het zwembad of douche van een camping al iets onaangenaams, in de badkamer van een koophuis is het hallucinant. Ik demonteerde de douchecabine alsof ik de geschiedenis van de voorganger probeerde te doorklieven. Hijgend zette ik de glasplaten een voor een in de achtertuin.

Een andere vijand school achter een gipsen paneel aan het plafond. Minstens een meter kon ik in de koude duisternis staren. Ik scheen met de zaklamp van mijn telefoon op een vochtig houten staketsel dat zwavelig rook. Vrienden durfden niet te kijken toen ik hen een video-opname stuurde. Over een paar maanden zou Verona hier recht onder slapen. Wie kon me verzekeren dat ze niet omhoog werd geslurpt door de vijand?

Mijn goede vriend Sjoerd ontfermde zich over de stoppenkast, die overwoekerd leek door lianen van netwerkkabels. De familie had ooit een bewakingssysteem met video-opslag geïnstalleerd, maar niet verwijderd. ‘Nog interesse in een harde schijf?’, vroeg Sjoerd. Nee, ik had helemaal geen interesse. Hoe minder ik wist, hoe beter. Voor iedereen.

Seizoensklusser

Ik heb me bekwaamd in vele ambachten. Het bijzonderste voor een seizoensklusser van mijn kaliber blijft het tijdelijke decor van bouwmarkten en verhuurbalies voor gereedschap en de opmerkingen van hen die er wel verstand van hebben, of er in elk geval hun geld mee verdienen. Die woensdagavond vond ik in mijn eigen verzameling geen passende fittingen of doppen meer, hoewel ik inmiddels een aardig arsenaal had verzameld. Ik appte met de voorman van de stukadoors die de dag erop zouden komen: ‘Hoofdkraan dichtgedraaid! Niet opendoen, anders...’ (gevolgd door het symbool van een vloedgolf).

In de bouwmarkt keek een medewerker over het montuur van zijn bril heen. Hij was de schipper die me moest helpen de rivier over te steken. Ik had een foto gemaakt van de buizen uit de muur, maar dat zei hem niets. Zonder een maat wist hij niets. ‘Dan kan ik je het hele schap wel meegeven.’

Op mijn knieën in het gangpad graaide ik door het assortiment. ‘Ik geloof... ja... nee... ik denk dat het deze is…’ Met een bezweet gezicht liet ik het zakje aan hem zien. ‘Denken en geloven, daar hebt u eerlijk gezegd niets aan, meneer.’

Tot drie keer toe pendelde ik tussen mijn huis en de bouwmarkt. In de tussenliggende momenten spoot water met flarden teflon-afdichtingstape tegen de wanden zodra ik de hoofdkraan opende. De stukadoors, lieve mannen, het Nederlands niet machtig, hebben me ongetwijfeld beschimpt. Anderhalf uur later konden ze pas weer verder. Als troost voor het wachten en mijn gestuntel, kocht ik een doos baklava voor ze.

Het gat in het plafond op Verona’s kamer, wat moest daarmee gebeuren? Ik wees naar mijn ogen en vervolgens naar de plek. ‘Dakdekker komt over een paar dagen kijken. Ik denk dat hij wel dicht kan. Of... wat denken jullie?’

‘Dank voor de baklava.’