Zomaar een ‘kick voor niks’ bij het schap met kruiden

In de supermarkt stond ik met mijn neus dicht op het schap met kruiden, naast een man die evenmin kon vinden wat hij zocht. Net als ik was hij duidelijk zijn brilletje vergeten. Er waren erg veel kruiden. Toen het moment kwam dat we eigenlijk van plaats moesten wisselen om de zoektocht te kunnen voortzetten, zei hij: ‘Ik zoek kurkuma. Jij?’

Het was fijn dat ik zijn bedoeling meteen begreep, nog fijner dat ik in één oogopslag zijn kurkuma zag staan, en hij mijn oregano, en ronduit geweldig dat we elkaar woordloos de potjes overhandigden, waarna we glimlachend uiteengingen in de zekerheid dat we één seconde de beste vrienden waren geweest.

Eenmaal buiten dacht ik aan Koot en Bie, die ooit het prachtige begrip ‘kicks voor niks’ verzonnen. Eigenlijk paste de kruidenruil daar niet tussen, want hun kicks (uitgeperste sinaasappelen stapelen, met je kin het licht uitdoen) beleefde je solo. Toch denk ik dat zij hem wel goed hadden gerekend.