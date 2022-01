Zolang bergen een beetje afstand houden kunnen ze geen kwaad

We gingen naar de bergen. Zolang ze een beetje afstand houden, kunnen bergen immers geen kwaad. Mijn reisgezelschap kon ze stuk voor stuk met het blote oog uit elkaar houden, maar ik herkende alleen de Matterhorn, van de Toblerone. Op de verpakking van die chocolade kun je aan de linkerkant van de Matterhorn duidelijk een rechtop lopend, lachend beertje onderscheiden. Op de échte Matterhorn bleek daar geen sprake van: alleen wat nare ribbels, waar talloze idioten de dood hebben gevonden.

Ik vond het een bittere teleurstelling van dat ontbrekende beertje, en bekeek die Matterhorn verder met gepaste argwaan. Hij lag daar nogal prominent, dus negeren kon je hem niet. Mijn reisgezelschap hield zich bezig met skiën; ik maakte intussen ommetjes door het besneeuwde dorpje Schmärvett en bezocht een museum vol oude pikhouwelen. Ik amuseerde me kostelijk, maar zoals op al die skivakanties kwam ook nu weer de vraag van huisgenoot P. ‘of ik ook eens een keer naar boven kwam’, want daar was het uitzicht ‘adembenemend’.

Ik nam het treintje vanuit Schmärvett dat langzaam maar zeker naar boven boemelde, passeerde de gehuchtjes Ziemlichleider, Fies en Jammerhornli en arriveerde uiteindelijk in Hoch-Schneegrab, waar ik P. aantrof, plus die Matterhorn, nu van héél dichtbij. Adembenemend inderdaad, vooral door de barre kou.

Nog steeds geen beertje te bekennen. Wel tamme vogeltjes die broodkruimels uit mijn hand aten. Dat was schattig, maar de zon begon al te zakken en ik raakte nogal verkleumd. Min 15, zei de stationsthermometer van Hoch-Schneegrab.

‘Nu gaan we lekker terugwandelen naar Schmärvett’, zei P. ‘Alleen maar bergafwaarts, dus geen centje pijn.’ Hij had makkelijk lullen, in zijn zevenlaagse skipak, maar ik voelde mijn voeten al niet meer. Die ellendige Matterhorn wierp een wrede, kille schaduw op ons allengs verduisterend pad.

Nog vóór Jammerhornli waren we verdwaald. P. vroeg de weg in een herberg waar de waardin ons ongerust uitlegde dat zijn geplande route onbegaanbaar was, en vol gevaren. Hadden we dan tenminste stijgijzers bij ons? Nee?! Nou, dan konden we écht niet... ‘Prima! Linksaf dus?’, sprak P. opgewekt en begon alweer dapper te struinen in de richting van Ziemlichleider.

‘Ik keer om’, klappertandde ik. Ik voelde inmiddels ook mijn knieën niet meer, en strompelde naar het stationnetje, waar ik tot op het merg verstijfd door omstanders de trein in geholpen moest worden.

Laat, heel laat arriveerde P., meer dood dan levend, in Schmärvett. Hij zag bleek, en stamelde dat ik ‘een verstandige beslissing had genomen’. Dat had hij nog nooit tegen me gezegd. Nog nóóit.

We zijn inmiddels weer thuis, maar hij loopt nog steeds een beetje mank.