Zo populair als ‘tv-imam’ Yusuf al-Qaradawi was onder moslims, zo omstreden was hij in het Westen

Yusuf al-Qaradawi in 2011. Beeld ANP / EPA

Twintig jaar geleden, toen de Arabische zender Al Jazeera net bestond, was er één talkshow met miljoenen kijkers. De show heette De sharia en het leven, met de Egyptische moslimgeleerde Yusuf al-Qaradawi als middelpunt. Aan een ronde tafel sprak de sjeik urenlang en beantwoordde hij kijkersvragen over alle denkbare onderwerpen, variërend van de oorlog in de Gazastrook tot zelfbevrediging door vrouwen.

Maandag overleed Qaradawi in zijn woonplaats Doha, de hoofdstad van Qatar, op 96-jarige leeftijd. Meer nog dan een religieuze autoriteit was hij een van de belangrijkste intellectuelen binnen de soennitische islam. Als tiener werd hij actief bij de Egyptische Moslimbroederschap, en hoewel hij dat lidmaatschap later afzwoer, bleef hij voor moslimbroeders over de hele wereld een spirituele vaderfiguur. Zijn fatwa’s golden als gematigd. Hij veroordeelde meisjesbesnijdenis, eerwraak en de aanslagen van 11/9. Hij sprak zich uit tegen Islamitische Staat en probeerde de Afghaanse Taliban er (tevergeefs) van te overtuigen de eeuwenoude boeddhabeelden van Bamyan te sparen.

Van de geestelijke, geboren in 1926, wordt gezegd dat hij op zijn 10de de Koran uit zijn hoofd kende. Hij groeide op in een dorp in de Egyptische Nijldelta en studeerde theologie aan de al-Azhar Universiteit in Caïro. Daar kwam hij in aanraking met Hassan al-Banna, oprichter van de Moslimbroederschap. De Moslimbroeders presenteerden een antwoord op de verlokkingen (gokken, alcohol) en ‘decadentie’ van het Westen, en kregen het gedurende de hele 20ste eeuw aan de stok met de regering, te beginnen met koning Farouk I en diens opvolger, president Gamal Abdel Nasser. Qaradawi werd opgepakt, kwam vrij en vluchtte in 1961 naar Qatar, waar hij de rest van zijn leven zou blijven.

Nieuw elan voor sharia

Zijn naam onder moslimgeleerden vestigde hij in 1973 met het boek Fiqh al-Zakat, waarin hij een poging deed de praktijk van ‘zakat’ (de aalmoes aan de armen, een van de vijf pijlers van de islam) te hervormen. Doneren aan niet-moslims, tot dan toe taboe, achtte hij gerechtvaardigd, mits de ontvanger geen anti-islamitische ideologie aanhing.

In die hervormingsagenda school zijn aantrekkingskracht voor miljoenen moslims in zowel oost als west: Qaradawi probeerde de sharia (islamitisch recht) van nieuw elan te voorzien door de leerstellingen te koppelen aan principes als wasatiyya (‘middenweg’) en taysir (‘vergemakkelijking’). Een bekend voorbeeld is zijn uitspraak over Franse openbare scholen, waar de hoofddoek in de ban werd gedaan. Gesteld voor de keuze, zei Qaradawi, mag een jonge vrouw haar hoofddoek afdoen zolang daar goed onderwijs tegenover staat.

Echt beroemd werd hij met zijn talkshow bij Al Jazeera, de zender die in Qatar werd opgericht. Hij werd een voorloper onder de ‘tv-imams’, een fenomeen dat later met de komst van YouTube een hoge vlucht nam. Het kleine Golfstaatje gaf hem bovendien ruim baan om een forum voor moslimgeleerden op te richten, de International Union of Muslim Scholars, waarvan hij zelf voorzitter werd. Ook richtte hij de website IslamOnline op, een vraagbaak die nog steeds bestaat.

Antisemitisme

Op het wereldtoneel zijn de reacties op Qaradawi’s optredens en boeken (hij schreef er zo’n 120) altijd gemengd geweest. Zo populair als hij was onder moslims wereldwijd, zo omstreden was zijn reputatie in het Westen. Hij uitte zich herhaaldelijk antisemitisch. De Palestijnse zelfmoordaanslagen in Israël noemde hij religieus legitiem (‘een van de hoogste vormen van jihad’). Homo’s waren ‘perverselingen’. Tijdens een preek vroeg hij God ‘alle Joodse zionisten te doden, tot de laatste man’. Over huiselijk geweld zei Qaradawi: ‘Klappen zijn niet effectief met iedere vrouw, maar wel met sommige.’

In het Midden-Oosten is hem vaak verweten dat hij het vuurtje tussen soennieten en sjiieten opstookte. Na de westerse inval in Irak (2003) schaarde hij zich vierkant achter het anti-Amerikaanse verzet. De Franse en Britse regeringen weigerden hem nadien een inreisvisum. In de Verenigde Staten was hij sinds 1999 al niet meer welkom.

Wel kreeg Qaradawi op hoge leeftijd de kans terug te keren naar zijn thuisland. In het voorjaar van 2011 was president Mubarak na wekenlange protesten verdreven, en de sjeik had zich uitgesproken voor meer democratie in de regio. Hij riep op tot jihad tegen de Syrische dictator Bashar al-Assad, en moedigde de Libische opstandelingen aan hun president te doden. ‘Laat niemand deze revolutie van jullie stelen’, zei de toen 84-jarige op het Tahrir-plein in Caïro, ten overstaan van tienduizenden betogers.

Ter dood veroordeeld

Zijn triomf was van korte duur: Mubaraks opvolger Mohammed Morsi (een Moslimbroeder) werd met een staatsgreep afgezet, waarna Qaradawi bij verstek ter dood werd veroordeeld. Onder de huidige president Abdel Fattah al-Sisi zijn de Moslimbroeders opnieuw volledig in de ban gedaan.

Meer dan een strijd tussen oost en west belichaamde Qaradawi een strijd binnen de Arabische wereld. Veel staatshoofden in de regio vrezen de Moslimbroeders, en hebben hen tot terroristische organisatie bestempeld. In 2017 leidde dat tot een diplomatieke clash tussen (onder meer) Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, uitmondend in een regionale boycot van Qatar en Al Jazeera.

Qaradawi werd door het Saoedische koningshuis als terrorist verketterd, zijn oeuvre werd op de zwarte lijst gezet. Van die lijst is hij nooit meer verwijderd. Zijn overlijden werd maandag op zijn Twitteraccount wereldkundig gemaakt.