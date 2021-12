‘Zo’n vrijplaats voor makers zou ik later ook willen opzetten’

Marcia Savelkoul alias M. Lucky Beeld Jordi Huisman

Waarom deze plek?

‘Ik vind Le Brocope een inspirerende plek en kom hier graag om muziek te schrijven. Het is een theater, café, restaurant en atelier ineen. De stijl is een mengeling van Frans en Nederlands. In het bruine café staat een werkende pianola en in het restaurant zijn de tafels op elk moment van de dag gedekt met een wit tafelkleed en kaarsen.

Al die ruimtes inspireren om kunst te maken. In het atelier staat een grote, glimmende vleugel waarop ik het nummer I Hope I Die Before You heb afgemaakt. Die vleugel straalt zoveel luxe uit en galmt door het huis. Dan geef je echt de ruimte aan creativiteit. Zo’n vrijplaats voor makers zou ik later ook wel willen opzetten.’

Wie inspireren je?

‘Patti Smith en David Bowie. Ik heb altijd veel rockmuziek geluisterd. Mijn voorbeelden zijn vooral mannelijke muzikanten uit het New York van de vroege jaren zeventig. Ik wilde lange tijd op een jongetje lijken en kocht mijn kleding bij de mannenafdeling. Toen ik Patti ontdekte, dacht ik: o yes, dit kan ook. Sommige rockers hebben liever een imago dat arrogant kan overkomen. Bowie en Smith hebben iets toegankelijks, iets zachts. Die combinatie van masculien en feminien vind ik mooi.’

Hoe zou je je kledingstijl omschrijven?

‘Ik hou van rockklassiekers. De stijl uit de jarenzeventigscene van Andy Warhol en The Velvet Underground. Een beetje punk chic. Mijn Rayban Wayfarer-zonnebril is er een voorbeeld van. Een stevig montuur met groene glazen die wat schuin staan. Ik draag deze zonnebril al vijftien jaar, ik koop steeds hetzelfde model.

Mijn stijl heeft masculiene elementen, ik vind het leuk daarmee te spelen. Ik hou van wollen jassen, bloezen, colberts en pantalons – de kwaliteit van kleding van vroeger. Ik zat eens op een terras in Parijs en dacht bij mezelf: ik zie eruit als een man uit de jaren vijftig. Ik probeer nu wat moderns aan mijn kleding toe te voegen, zoals een giletje dat iets meer taille geeft.’

Is je stijl door de jaren heen veranderd?

‘Vroeger droeg ik veel strakke kleding: een motorjack, T-shirtje en spijkerbroek. Daar hou ik nog steeds van, maar ik ben me chiquer gaan kleden. Ik draag nu meer grote jassen en doe soms een rokje aan. Als ik luxe stoffen draag, kan ik me heel getroost voelen. Het voelt fijn aan je huid om iets te dragen waarover met liefde is nagedacht. Maar die rockklassiekers blijven, ik heb nog steeds weinig kleur in mijn kledingkast.’

Waar koop je je kleding?

‘Ik ben nogal fan van de ABCNDstore (Art Beauty Clothes Nature Design) in Amsterdam-Noord. Daar hangt een combinatie van Nederlandse designers en tweedehandskleding. Ik koop vooral tweedehands, want ik kan de designers niet betalen en vermijd fast fashion. Ook ga ik af en toe naar Mick Keus, die dertig jaar oude Levi’s 501 op maat maakt. Hij heeft ook een leren broek voor me gemaakt uit oude stukken leer, die ik vaak draag bij optredens.’

Beeld Jordi Huisman

Colbert

‘Het tweedehandse wollen colbert heb ik van de ABCNDstore. Ik draag het zo vaak dat de binnenkant van de voering er bijna helemaal uit is. Het jasje geeft iets meer warmte en kleur bij mijn vaak zwart-witte kleding. Het maakt mijn outfit wat zachter.’

Broek

‘Dit is een klassieke pantalon met wijde snit en wat rafelige randjes van de Nederlandse ontwerper Camiel Fortgens. De broek is een beetje mannelijk en prachtig, ballonvormig gesneden. Het is een goed voorbeeld van de klassieke stijl die ik mooi vind.’

Bloesje

‘Deze is van Armani, ik heb hem in een kringloopwinkel in Zaandam gekocht. In het kraagje zitten dunne laagjes stof. Die kraag oogt soms wat streng, maar je ziet dat het met aandacht is gemaakt.’

Beeld Jordi Huisman

Sigarettenhouder

‘Ik heb deze van een vriendin gekregen. Zilverkleurig en stiekem wel mooi. Ik maak mijn eigen sigaretten omdat mentholsigaretten niet meer verkocht mogen worden, dus het is vooral praktisch.’

Beeld Jordi Huisman

Gilet met tuigje

‘Tessa Swinkels heeft het tuigje ontworpen. Ik draag het om die klassieke kledingstijl wat expressiever te maken. In het dagelijks leven zouden mensen het misschien wat kinky vinden, op het podium werkt het.’