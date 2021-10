Zó maak je de kids in Zuid-Oost enthousiast voor honkbal

Cheyenne van de L’Isle Beeld Jan Dirk van der Burg

Cheyenne van de L’Isle (35), Amsterdam

Het is jammer dat deze rubriek geen videocomponent heeft, want dan had ik kunnen laten zien hoe terloops en cool Cheyenne een bal uit de lucht kan plukken. Een handige skill als sportinstructeur, want met dat balgevoel heeft ze vanmiddag in het Nelson Mandelapark in Amsterdam een sliert kids warm gekregen voor Baseball5, een instapvariant voor honkbaltalent. ‘Hier in Zuid-Oost is heel veel talent, maar ouders hebben vaak geen geld om een hele uitrusting te kopen. Dan is dit perfect. Je kunt het overal spelen en je slaat af vanaf je hand. Het kost niks, je hebt alleen een bal nodig.’ Maar het helpt ook als je een sfeerverhogende component als Cheyenne hebt die ‘Play Ball! roept, je precíés op de juiste manier laat afslaan en rennen-rennen-renneeéééuhhhh roept: het recept voor een 15-05 overwinning zoals vandaag. ‘Je móét ze de liefde voor het spel meegeven, anders ben je nergens. Als ik een kind zie dat het heel erg hard probeert, maar waarbij het niet lukt, dan ga ik aan. Motivatie is het belangrijkst. De vibe die je krijgt, geef je terug. Of ik als kind heb gehonkbald? Nee dat mochten dames in mijn tijd nog niet, haha. Nu gelukkig wel.’