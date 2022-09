Zo is het als je moeder op de ‘Most Wanted’-lijst van de FBI staat ★★★★★

Beeld Crooked/Audacy

Toen Zayd Ayers Dohrn in 1978 werd geboren in New York, stond zijn moeder op de FBI-toptien van meest gezochte voortvluchtigen. Zijn ouders, Bernadine Dohrn en Bill Ayers, leefden al bijna tien jaar ondergronds vanwege hun prominente rol bij de Weathermen, later de Weather Underground. Door een gewapende strijd op eigen bodem te ontketenen, wilde deze radicale groep jonge witte Amerikanen het Amerikaanse imperialisme vernietigen en een einde maken aan de oorlog in Vietnam.

In de fascinerende podcast Mother Country Radicals reconstrueert Zayd Ayers Dohrn de geschiedenis van the Weathermen, van eind jaren zestig tot begin jaren tachtig. De jonge Zayd − vernoemd naar de vermoorde Black Panther Zayd Shakur − vond het overigens doodnormaal om op de vlucht te zijn. Als peuter leerde hij al van zijn vader om undercover-agenten te herkennen (en ja, hij pikt ze er op een zekere dag zó uit).

De tiendelige podcast vertelt van achter de schermen hoe een groep witte tieners en twintigers van goede komaf worden gedreven door haat tegen de Vietnamoorlog. Hoe ze de oorlog verklaren aan hun eigen land − te beginnen met de pigs, de varkens van het politieapparaat. Hoe ze zich in woord én daad solidair verklaren met de Black Panthers en de meer radicale Black Liberation Army. Ze helpen zowaar lsd-goeroe Timothy Leary uit de gevangenis ontsnappen, iets wat ze jaren later zullen bezuren.

In 1969, negen jaar voor de geboorte van Zayd, organiseren The Weathermen grote protesten in Chicago, de Days of Rage (dagen van woede). In 1970 blaast de groep in diezelfde stad een standbeeld op van een politieagent − de gigantische explosie vernielt ook honderden ramen. Maar als ze een aanslag beramen op een feest van tientallen militairen die binnenkort naar Vietnam moeten, ontploft het huis in New York waar ze de bom maken.

Drie leden van the Weathermen komen om het leven, de anderen besluiten aanslagen te beramen zonder slachtoffers te maken. Dat maakt overigens geen enkel verschil voor de intensieve klopjacht van politie en FBI op de groep. The leden moeten valse identiteiten aannemen en ondergronds gaan.

Toneel- en scenarioschrijver Zayd Ayers Dohrn kan als geen ander ‘van binnenuit’ over The Weathermen vertellen. Hij praat niet alleen uitvoerig met zijn ouders (later beiden hoogleraar geworden), maar ook met hun kameraden van destijds, inclusief de Black Panthers en de Black Liberation Army. Pijnlijk is het om te beseffen dat de zwarte activisten hun strijd veel vaker moesten bekopen met de dood of een (levens)lange gevangenisstraf.

Hij vertelt nauwgezet welke invloed de radicale keuzes van zijn ouders nog altijd hebben op zijn eigen leven en op dat van andere kinderen van de Weather Underground en de Black Panthers. Hij valt zijn ouders niet af, steunt hun strijd, maar is ook kritisch. Toch gaat het niet zozeer over een moreel oordeel of de vraag wat het allemaal heeft opgeleverd. Het krankzinnige, waargebeurde verhaal over bomaanslagen, prison breaks en een dramatische laatste aanslag op een geldtransport in 1981, draait uiteindelijk vooral over rotsvaste principes en onwankelbare overtuigingen − en over de prijs die je daarvoor betaalt.