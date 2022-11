Zo gaat dat met herinneringen: wat ooit intiem en logisch scheen, is nu ongepast

Thomas van Aalten Beeld Jaap Scheeren

Mijn huis is verkocht. Nog een maand liggen er een paar dagen per week drie kinderen in één slaapkamer en een slaapt in de woonkamer. Alleen de oudste heeft recht op haar eigen 6 vierkante meter. Van die zogenaamd verhitte huizenmarkt merkte ik niets; twaalf kijkers in twee maanden en dan nog flink gesteggel over de uiteindelijke verkoopprijs en opleverdatum. Ik vond het eigenlijk wel prima. Een huis gereedmaken voor oplevering heeft iets verraderlijks; achter elk stofnest schuilt een geest uit het verleden.

De notaris hield kantoor aan de Zuidas en sprak vrij luid toen hij de punten van de verkoopakte doornam. Bij mijn geboorteplaats hield hij even stil. ‘Wij kennen elkaar’, merkte hij op. Het duurde een paar seconden voor de ovalen tafel in zijn kantoor veranderde in een campingtafel, de designkaraffen water in flessen lauwe cola, het notarispapier een pak kaarten. Ik had met deze man, die nu grijs aan de slapen was en zo luid sprak, in de jaren tachtig en negentig menig zomer doorgebracht op een Italiaanse camping. Minstens dertig jaar had ik hem niet gesproken of gezien, en ik zou hem ook niet hebben herkend als hij niet was blijven steken bij Huissen, mijn geboorteplaats. Even haperde het universum, we wisselden wat flarden van verloren namen en diep verscholen locaties uit, en gingen al snel over tot de orde van de dag: de verkoop van mijn huis.

Nu wil ik het gedeelde verleden met een voormalige campingvriend niet vergelijken met een huwelijk of een langdurige relatie, maar het is merkwaardig hoe het brein zich aanpast naarmate de jaren verstrijken. Wat ooit intiem en logisch scheen, is nu ongepast. Foto’s en brieven die ineens opduiken uit lades zijn relikwieën uit een ander bestaan van een ander gezelschap.

Garderobekast

Ooit kocht ik dit huis met een andere bestemming, ooit hingen er andere kledingstukken in de garderobekast en klonken er andere stemmen op zaterdagochtend. En nu zou het vreemd zijn als het weer was zoals het ooit was bedoeld. Sterker, hoe zouden Lynn en Verona het vinden als ik plots bij hun moeder Karin op de woonboot zou wonen? Ik denk dat ze me heel hard zouden uitlachen.

Ik weet nog dat ik het ongemakkelijk vond als mijn ex, Bip, de moeder van Emmie, in ons oude huis, maar toen dus mijn huis, nog wel eens een kastje opentrok om er een glas uit te pakken. Er waren weleens donderdagavonden waarop we weer met z’n vijven aten, voordat Lotte in mijn leven kwam. Het was een nobel streven, maar de uitwerking was wat mager. Ik ken gescheiden stellen die voor de kinderen toch met het gezin op vakantie gaan. Die kinderen hebben er vast prettige herinneringen aan, maar ik vraag me af voor wie het leuk is als ik een vouwwagen op de camping zou neerzetten naast het kampement van een van de moeders van mijn kinderen.

Schoonfamilie en vriendengroepen muteren door nieuwe relaties. Sommige familieleden van mijn kinderen heb ik al in geen jaren gezien (hun ooms en tantes, laat staan pasgeboren neefjes en nichtjes). Dat ligt aan niemand in het bijzonder; we hebben niet altijd meer een relevante rol te spelen in elkaars levens. In feite verdamp je, je wordt een vreemde en alleen kort na de breuk probeer je nog te vechten tegen die vervreemding.

Er zijn momenten waarop mijn geheugen met me aan de haal gaat, dat ik herinneringen aan vakanties, stedentrips en verjaardagen tijdens mijn relaties verdicht. Dat zal iedereen wel eens hebben (‘Was het nou diezelfde zomer toen..?’), maar met een derde relatie waarbij de gezinssamenstelling verandert, is het een wonderlijk verschijnsel, zeker als het dak waar je onder slaapt ook meebeweegt. In het begin had mijn jongste dochter Emmie moeite met slapen bij Bip in hun nieuwe huis, maar ze is inmiddels ook al tweemaal met haar moeder verhuisd, uiteindelijk heeft Emmie straks herinneringen aan vijf verschillende gezinssamenstellingen.

Een mens moet wennen aan een huis, het huis moet wennen aan jou. Ik ben benieuwd hoe vaak ik in de nabije toekomst wakker word en niet weet waar ik ben, of welke kinderen in de buurt zijn – als ze er al zijn.

Toen Hugo en Mia, de kinderen van Lotte, voor het eerst mijn kinderen ontmoetten, was er vrijwel direct een klik, alsof ze allemaal iets universeels in elkaar herkenden; het tegenovergestelde van vervreemding. Ik zwem in gedachten weleens door de kinderkamers. Dan zie ik al die kinderen in hun warme bedden liggen. De controle die je moet verliezen naarmate de jaren verstrijken, waardoor je steeds minder weet van wat je het meest koestert. Ik zie niet alleen mijn eigen bloed, maar ook Hugo en Mia en hoop dat ze zich door mijn armen getroost wanen in tijden van verdriet of angst. Wie ben ik straks nog in hun geheugen? Ik omring me graag met kinderen want het geeft me de illusie een hoofdrol te spelen – terwijl ik in werkelijkheid steeds vaker een bijrol vervul.