Zijn ontroerende foto van een leeuwin met een antilopekalfje ging de hele wereld over

Zijn timing werd geroemd, maar op 17 november 2012 liet die hem in de steek, stelde natuurfotograaf Adri de Visser uit Harderwijk nuchter vast in de Stentor. Die dag werden zijn vrouw Regine en hij overvallen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De Visser werd getroffen door zes kogels, waarvan er een zijn linkeroog doorboorde en een zijn ruggegraat trof. Doordat hij in zijn jeugd het zicht in zijn rechteroog was verloren (tijdens indiaantje spelen kreeg hij een vlijmscherp bamboe-pijltje in dat oog) was hij na de roofoverval nagenoeg blind. Niet meer dan een vage waas en een enkele glinstering kon hij nog onderscheiden.

De Visser kon eindeloos wachten op het juiste moment. Vijf dagen postte hij op de oever van de Mara in Tanzania totdat de duizenden gnoes, op zoek naar regen en het groenste gras, eindelijk besloten over te steken. Soms trok de kudde een kilometer naar links, een dag later liepen ze een paar kilometer de andere kant op. De Visser volgde ze net zo lang totdat ze zich in de rivier stortten. Het leverde een prachtplaat op van wildebeesten die elkaar bijkans verpletteren. Van opspattend water op de voorgrond en opstuivend stof op de achtergrond.

Tien winters zwierven De Vissers door Afrika en lag hij dagenlang met zijn telelens in de wildernis. Ze sliepen op het dak van hun terreinauto; hoog genoeg om niet te worden verrast door leeuwen. Op een ochtend zagen ze de afdrukken van leeuwenpoten rondom de Land Rover. In de andere jaargetijden runden ze hun winkel in tuinmeubelen in Bussum.

Elke seconde pijn

Door een dwarslaesie was hij na de overval aan een rolstoel gekluisterd. Tien jaar lang heeft hij elke seconde pijn gevoeld. Aanvankelijk kon hij ook zijn armen niet bewegen. Intensieve therapie heeft daarin enigszins verlichting gebracht. Het contact met de buitenwereld werd ernstig belemmerd doordat zelfs spraakgestuurd e-mailen niet voor hem was weggelegd. De Vissers zijn na de overval niet meer in Afrika geweest. Dat zou een helse tocht zijn geworden over de hobbelige wegen. Regine: ‘Adri klampte zich vast aan zijn herinneringen. Zijn veerkracht was ongebroken.’

Zijn foto’s kon hij zelf niet meer zien, spreken erover des te beter en dat is hij gaan doen. Hij gaf theatershows, vertelde op scholen spannende verhalen over zijn ervaringen in de natuur en gaf tips voor mooie natuurfoto’s: een goede telelens kopen, geduld hebben en de dieren niet verstoren.

Hij richtte enkele tentoonstellingen in en gaf twee boeken uit: het fotoboek Africa Together en Uitzicht over zijn drijfveren. Over zijn jeugd, waarom hij ging fotograferen, hoe zijn leven op zijn kop stond en hoe hij zich uit een depressie knokte. Regine: ‘Veel mensen heeft hij nog geïnspireerd. Wonderbaarlijk dat hij dat heeft klaargespeeld met zijn handicaps.’ De Visser in de Stentor: ‘Gelukkig is mijn vrouw gebleven.’

Leeuwin en antilopekalf

De eerste foto die De Visser verkocht was die van een leeuwin die net de moeder van een antilopekalf had verslonden. Het kalf zag vervolgens de leeuwin aan voor zijn moeder. Nadat The Guardian de vertederende foto had gepubliceerd, ging die de hele wereld over. Met het kalfje liep het minder goed af. Dat is opgegeten door twee zonen van de leeuwin.

Op 12 juli overleed De Visser aan de gevolgen van een dubbele longontsteking. Hij werd 60 jaar. Regine: ‘Adri was op, hij was meer dan twee meter lang en woog nog maar 60 kilo. Mooi dat hij in de rubriek Het eeuwige leven komt. Wij zijn Jehova’s getuigen en geloven in het eeuwige leven. Hij slaapt en zal weer tot leven worden gewekt als de Adri zonder rolstoel die kan zien. Dan rent hij op me af en vallen we in elkaars armen.’

