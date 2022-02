Zijn grote liefde voor de paardensport en de geneeskunde kreeg hij van thuis mee

Kees Vellenga kende in zijn leven twee grote liefdes: radiologie en de paardensport. En Jolien natuurlijk, zijn echtgenote waarmee hij eind jaren zeventig vanuit Leiden naar Almelo verhuisde. In het oosten van het land kon hij in het ziekenhuis een baan als radioloog krijgen, én een huis kopen met een aangrenzend stuk grond voor de paarden. Twee vliegen in één klap.

De liefde voor de paardensport en de geneeskunde kreeg hij van thuis mee. Zijn vader was radioloog in het Havenziekenhuis in Rotterdam, zijn moeder talentvol ruiter en de latere chef d’équipe van de dressuurselectie tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles (1984) en Seoul (1988). Zelf schopte Vellenga het tot lid van de dressuurploeg die op de Spelen van 1972 in München als zevende eindigde.

Kees Vellenga (rechts), als lid van de dressuurploeg in het olympisch dorp, München 1972. Beeld rv

Op de ochtend van de wedstrijd gijzelden leden van een Palestijnse terreurbeweging in het olympisch dorp elf Israëliërs. ‘Dat is het enige wat iedereen zich na 40 jaar herinnert’, schreef hij in zijn in eigen beheer uitgegeven biografie Een leven in de radiologie en de paardensport. ‘Niet dat hippisch Nederland eindelijk na veertig jaar weer op de Spelen was.’

Hij werkte in de loop der jaren met verschillende paarden. Met Don Vasco (‘prettig in het werk, veel gevoel voor humor’) werd hij in 1968 Nederlands kampioen en een jaar later Ruiter van het Jaar. Met Löwencron (‘Technisch beter, maar minder leuk van karakter’) ging hij naar de Spelen, maar de innigste band onderhield hij met Wega (‘Slim, braaf en evenwichtig’), die hij als 3-jarige merrie kocht en zelf opleidde tot dressuurpaard.

Kees Vellenga met zijn paard Wega. Beeld rv

Negen jaar later verkocht hij Wega, met pijn in het hart, nadat er een niet te weigeren bod uit Amerika was gekomen. Hij zocht haar daar nog één keer op. ‘Toen ze onze voetstappen hoorde, begon ze direct te hinniken en kwam door de paddock aan gegaloppeerd. We waren daar ziek van. Ze herkende ons direct’, vertelde hij aan De Paardenkrant.

Nadat hij in 2000 was gestopt met wedstrijdsport, ging hij verder als jurylid bij internationale wedstrijden. ‘Eigenlijk had mijn vader meer op met dieren dan met mensen’, zegt zijn dochter Elzelien. ‘Hij was heel natuurlijk en makkelijk in de omgang met ze. Soms, als hij druk was, kon hij wel eens vergeten of hij een mens of dier voor zich had.’

Een assistent vertelde haar een keer dat ze een patiënt op haar zij moesten rollen. ‘Toen dat lukte, zei mijn vader: ‘Braaf, goed gedaan.’ Hij was een ouderwetse professor. Communicatieve skills waren minder belangrijk.’

In 2013 ging hij met pensioen. Twee jaar later overleed zijn vrouw aan hartfalen. Vanaf dat moment hield hij zich bezig met praktijkwaarnemingen in Suriname, het schrijven van wetenschappelijke artikelen en het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Zijn dochter: ‘Maar eerlijk is eerlijk: zonder mijn moeder was de glans er wel een beetje vanaf.’

Zijn dood kwam onverwacht. Wat aanvankelijk corona leek, bleek een longembolie te zijn, een bloedprop in het bloedvat van de longen. De ct-scan liet hij nog op bed in het ziekenhuis aan zijn kinderen zien, alsof het niet over hemzelf ging, maar over een patiënt. ‘Kijk, daar zit-ie, zei mijn vader. Ik denk dat dat een manier was om zijn emoties niet te hoeven tonen’, aldus zijn dochter.

Een week na de diagnose, op 19 januari, overleed Kees Vellenga, 74 jaar oud. Geheel naar zijn laatste wens werd hij met een koets, voortgetrokken door twee zwarte paarden, stapvoets naar zijn laatste rustplaats gebracht.