‘Zij had zelf een dekentje over hem heen willen leggen, bij hem willen zitten’

Beeld Anne Stooker

‘Op een gure ochtend belde mijn chef: ‘Kun jij met Erik naar een bouwplaats? Daar ligt een dode man onder een bouwkraan, het lijkt erop dat hij ervan af is gesprongen.’ Wij moesten onderzoeken wat er was gebeurd.

‘Op de bouwplaats hadden collega’s de man al afgedekt met een oranje bouwzeil. Hij droeg mooie kleren, dit was duidelijk geen bouwvakker. De man lag er al een poos, hij was niet meer warm. Het leek geen ongeluk. Later bleek dat hij in een psychose in die kraan was geklommen.

‘Erik en ik vonden identiteitspapieren en gingen zijn vrouw inlichten. Een slechtnieuwsgesprek is niet je favoriete taak, van niemand van ons. Toen we aanbelden deed een heel klein meisje open, van een jaar of 2, met engelachtig krullend wit haar. ‘Hallo’, zei ze lachend. Daarachter zagen we een jonge vrouw bij een kinderwagen met een baby’tje erin.

‘‘Dag mevrouw’, zei ik, ‘wij zijn van de recherche en we willen u graag spreken.’ ‘Duurt het lang?’, vroeg ze, ‘want ik probeer al een uur met deze twee de deur uit te komen.’ Ach lieverd, dacht ik, dit duurt de rest van je leven.

‘We liepen langs het meisje naar binnen. In de keuken hingen vrolijke foto’s op een prikbord. Haar man stond er ook op, we herkenden hem meteen. ‘We hebben slecht nieuws’, zei ik, ‘uw man is vanochtend gevonden onder een bouwkraan. Wij nemen aan dat hij daarvan af is gesprongen. Hij is dood.’ Ik maak het nooit mooier dan het is.

‘Hij zit in het buitenland in een hotel’, antwoordde ze en probeerde hem te bellen. De schrik sloeg haar om het hart toen niemand opnam. We hadden zijn schoenen meegenomen in een papieren zak. Mooie, bruinleren veterschoenen. ‘Ja, die zijn van hem’, zei ze, en ze schoot vol. Ik kan me nog scherp herinneren hoe ze op een gegeven moment haar kindje huilend de borst gaf.

‘‘Kan ik hem zien?’, vroeg ze. ‘Mag ik naar hem toe?’ Ik zei: ‘Dat adviseer ik je niet. Herinner je hem alsjeblieft zoals hij hier op je prikbord hangt, want hij is behoorlijk beschadigd door de val.’ Daar liet ze het bij.

‘Vier jaar later kreeg ik een mail van onze privacyfunctionaris: ‘Deze mevrouw wil foto’s zien van haar overleden man, kunnen jullie dat afhandelen?’ Ik wist meteen dat zij het was. Ik belde haar: ‘Ik ben Arine, de rechercheur die bij jou kwam toen je man was overleden.’ Ze zei dat het zien van de foto’s nodig was voor haar verwerking.

‘Samen met Erik ontving ik haar in een familiekamer op het bureau. Eerst praatten we wat. Daarna zei ze: ‘Ik heb mijn man nooit meer gezien. Op de crematie lag hij in een gesloten kist. Ik weet niet hoe hij daarin lag, hadden ze hem netjes aangekleed? Wat hebben ze hem dan aangetrokken? Of lag hij in een lijkenzak?’ Ze klonk soms geëmotioneerd, maar kwam vooral rustig, intelligent en heel vriendelijk over.

‘‘Zullen we de foto’s gaan bekijken?’, vroeg ik. ‘We beginnen bij een foto van veraf, waarop je eigenlijk weinig ziet. En dan steeds een beetje dichterbij.’ Ze vertelde dat haar psycholoog had gewaarschuwd dat ze misschien moest spugen van de aanblik. Erik zat naast haar met een prullenbak, voor het geval dat.

‘Op een computer toonde ik de eerste foto. Je zag de bouwplaats met in de verte alleen nog wat bloed. Op de tweede foto zag je, ook van veraf, zijn lichaam. ‘Ja, dat is mijn man’, zei ze. ‘Meer hoef ik niet te zien. Ik zie dat hij dood is. En ik leef. En ik ga verder.’ In de regen ging ze weer weg.

‘Ik heb hiervan geleerd dat je nabestaanden niet moet weghouden bij het lichaam van een geliefde. Zij had zelf een dekentje over hem heen willen leggen, bij hem willen zitten, hem aanraken, zei ze, ook al had hij in een lijkenzak gelegen – dat had haar niet uitgemaakt. Nabestaanden kijken daar anders naar dan rechercheurs.

‘Voor zoiets zijn geen regels, dat moet je als rechercheur op je gevoel doen, in samenspraak met degene die in het mortuarium aan het werk is. Sindsdien heb ik weleens een hand getoond van een meisje dat voor de trein was gesprongen. Die hand werd aan de arm vastgehouden door een verpleegkundige van het mortuarium. Je waarschuwt van tevoren: niet alles is toonbaar, maar dat wel. Haar ouders vonden het afschuwelijk dat die hand het enige was wat ze konden zien, maar ze zeiden ook: dit hebben we tenminste. Het is háár hand. Ze legden hun handen erop, en ik zag dat het goed was, iets om vast te houden, om afscheid van te nemen. Hartverscheurend, maar vooral goed.’