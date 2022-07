Zij en ik voelen ons constant, in elk gesprek, door elkaar onbegrepen

Tijdens de dagelijkse demonstraties in de binnenstad van Paramaribo ontwikkel ik een nieuw toneelstuk, samen met een Surinaamse theatermaker. Ze komt op een ochtend de repetitieruimte binnen en zegt: ‘Ik ga niet optreden als er gedemonstreerd wordt. Mijn mensen hebben hónger. Jij en ik hebben trek Nina. Maar deze mensen hebben honger. Hoe ga ik gezellig theater spelen in een beschermde setting, terwijl mijn vrienden any moment door de mobiele eenheid kunnen worden neergeslagen…’

Ik zie theaterspelen juist als mijn enige manier van demonstreren tegen ongelijkheid. Door mijn eigen ervaring zichtbaar te maken. Volgens mij is dat het enige wat ik als toneelspeler kan doen. Ik zie juist de persoonlijke, tot in de tenen doorleefde, eerlijke, inconsequente eigen beleving als startpunt voor een breder humaan perspectief. Dus, als zij met mij een toneelstuk speelt over onze verschillen in cultuur en zienswijze, gaat dat voor mij júíst en óók over de shit die in dit land gaande is: over ongelijkheid, over privilege, over vooroordelen – alle hete-adempunten waarover die demonstraties nu gaan. Dit leg ik uit, in het keukentje van de repetitieruimte. Ze kijkt naar me en zucht.

Dan zegt ze rustig, bijna liefdevol: ‘Ik ben het totaal met je oneens. Jouw visie is Europees.’

Ik begrijp niet wat ze daarmee bedoelt.

Ze blijft de nadruk leggen op de wij-cultuur die heerst in Suriname versus de ik-cultuur die heerst in Europa. De loyaliteit waarover zij het heeft, tot het punt dat je de show niet speelt, kan ik niet navoelen.

En zo kunnen we elkaar niet begrijpen. En dat is niet erg. We blijven elke dag met elkaar aan tafel zitten en blijven onze intiemste gedachten uitwisselen. We zijn het 100 procent oneens, maar we vertrouwen elkaar volkomen.

We voelen ons constant, de hele dag, in elk gesprek, door elkaar onbegrepen. Toch blijven we aan die tafel zitten en elkaar in de ogen kijken. Toch blijven we dit gesprek voeren. Niet bitter. Maar speels. We lachen, we eten samen. We delen verhalen. We luisteren naar elkaars muziek. We huilen samen. We begrijpen niet, we begrijpen niet. En toch zitten we hier.

Beiden incasseren we elkaars onbegrip rustig. Dat iemand het met je oneens is, is geen enkele reden tot paniek. Ik vind dat juist prettig. Leg me uit hoe we anders zijn. Leg me jouw deel uit. Ook al begrijp ik er geen bal van. Leer me mezelf kennen, door mijn eigen onbegrip.

Tijdens de lunch toasten we met een stukje rotiplaat (roti-pannenkoek), wat we eerst diep in de heerlijke saus dopen. De twee rotistukjes raken elkaar aan en ze zegt:

‘Op onze samenwerking. Op onze vriendschap. Op het ravijn van verschil tussen ons.’

Nina de la Parra woont en werkt deze zomer in Suriname.