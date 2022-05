Zie ze gaan, de Zundaries op hun Zündapps: ‘Puur jeugdsentiment’

Monique Romberg (51), Pijnacker

Monique is het roze paradepaardje van de Zundaries, de Zündapp-club uit Delft voor iedereen met het juiste merk brommer. ‘Vroeger had ik een licht damesmodel, maar dan kwam je bij het stoplicht zo langzaam weg dat de rest van het verkeer dacht: waarom geeft ze geen gas, die muts. Deze haalt 55, 60 km per uur. Het is een automatenblok onder een Yuppie, daar hebben we zeven jaar naar gezocht in Portugal, die zie je verder niet in Nederland.’ Die zoektocht en het ombouwtraject komen trouwens vooral op naam van haar man Dick, vanwege zijn sleutelskills beter bekend als ‘dokter Zündapp’. ‘Het is ook puur jeugdsentiment. Vroeger mocht ik logeren bij mijn oma in Scheveningen en dan stonden er zoveel Zündapps aan het eind van de boulevard. Zo gaaf. Als we nu met een hele groep wegrijden, kan me dat echt ontroeren.’ Die ontroering moet tegenwoordig wel zorgvuldig worden gepland, want een rondje tuffen met een tweetakt is nu een puzzelrit om alle milieuzones heen. ‘Oudere fietsers zijn niet altijd blij met ons. Snap ik wel, ben je net lekker aan het genieten van de natuur en dan komen er een stel wausen voorbijgeknetterd, dan denk ik ook weleens: ach, die mensies. Wij rijden óók liever op de weg, maar soms moeten we wel het fietspad op.’