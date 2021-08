Ik geloof niet in God, maar ik geloof wel dat er niets is. Het is niet dat ik enorm zeker ben van mijn zaak, maar dat is hoe ik erin sta. Als iemand een pistool op mijn hoofd zou zetten en zou zeggen: ‘Waarom is er iets in plaats van niets?’, dan zou ik me onwillekeurig even afvragen of het misschien een strikvraag was.

Sorry. Als ik wat verward klink, dan is dat omdat ik een beetje in de war ben. Ik wilde zeggen dat het komt door het maandag verschenen klimaatrapport, dat tot mij kwam in de vorm van een hallucinante kop in De Telegraaf: ‘Kabinet: andere landen moeten klimaatambitie verhogen.’ Maar het eerlijke antwoord is dat het de schuld is van Robbert Dijkgraaf.

Ik heb net gelezen hoe hij wat opgewonden raakte bij de gedachte dat de kwantumtheorie licht kon werpen op de oorsprong van het heelal. Je weet wel, toen dat (dit, alles) nog zo groot was als een tennisbal. (Echt waar.) Hij zei dat je de kwantumeffecten uit die vroege beginfase nu nog kunt terugzien in de structuur van het heelal. ‘Dus die vraag waarom er iets is en niet niets lijkt verklaard te kunnen worden door al die gekkigheid in de kwantumtheorie’, zei hij.

In hetzelfde artikel van Sanne Bloemink in De Groene Amsterdammer kwam ook Carlo Rovelli aan het woord. De Italiaanse natuurkundige hield het erop dat in de fysische wereld alles in absolute zin relatief is: alle eigenschappen van alle objecten bestaan alleen maar in relatie tot elkaar.

Zelf had Rovelli houvast gevonden bij een boeddhistische filosoof. In het werk van Nāgārjuna herkende hij zijn visie op de kwantumwerkelijkheid: ‘Er is geen laatste of mysterieuze essentie die moet worden begrepen, die de ware essentie is van ons zijn. De laatste werkelijkheid, de essentie, is leegte. Maar ook dat perspectief bestaat weer alleen in afhankelijkheid van iets anders, ook de leegte is verstoken van essentie, is conventioneel. Geen enkele metafysica overleeft. De leegte is leeg.’

Zie je wel Robbert Dijkgraaf, dacht ik: is er toch gewoon niets.

Maar Rovelli voegde eraan toe dat we aan die leegte niet te veel waarde moeten hechten: ‘Neem ook dat niet als fundament van de werkelijkheid.’

Zelfs op een goede dag gaan de meeste dingen mijn verstand te boven, maar ik kan genoeglijk verkeren in de nabijheid van alles wat ik niet begrijp. Superpositie en verstrengeling, korreligheid en relationaliteit? Er schuilt een gek soort troost in al die dingen die buiten het bereik van mijn voorstellingsvermogen liggen.

‘Spijt dat je rede / boven raadselen verkoos’, dichtte Marjoleine de Vos ergens. Maar waartoe dient de rede anders dan om je naar nieuwe raadselen te brengen?