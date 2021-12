Zelfs de meest succesvolle, steenrijke, zichzelf aanhoudend botoxende vrouw ligt overdag soms gewoon in bed

North West is de dochter van Kim Kardashian en Kanye West, twee mensen van wie je je altijd afvraagt of ze idioot zijn of geniaal – waarschijnlijk allebei, het gaat vaak samen. In dit spectrum bevindt zich ook het verzinnen van de naam North West.

North was stiekem live gegaan op TikTok, en gaf alle volgers een tour van hun huis. Zij is zeker geniaal, dat moet.

Het huis, ik kende het van de plaatjes. Alles wat er staat, is wit. (Soms gebroken wit, weet ik uit een diepte-interview in Architectural Digest.) Witte meubels, witte kookeilanden, witte gigantische kunstwerken van liggende teddyberen.

In de decembermaand, dit weet ik ook, zit er elke ochtend een echte pianist die ooit een Grammy heeft gewonnen piano te spelen in de witte woonkamer, onder de in het wit opgetuigde kerstboom, naast de witte schouw waaraan witte kerstkousen hangen. Voor de kinderen.

Maar dat zag je allemaal niet op het filmpje waarin North gillend van de lach rondrende, de ene witte ruimte in, de andere witte ruimte uit. Doordat alles wit was, viel me op, leek het huis onaf. Alsof het net, tja, gewit was. En lag daar nou wit laminaat? En wat wordt zo’n witte trap snel vlekkerig, eigenlijk.

De rest was ook niet erg betoverend. Je zag een tuin waar mensen bordkartonnen poppen van de film Sing aan het neerzetten waren, want ze hadden die avond een gesponsorde vertoning van Sing. Je zag de kamer van North, opvallend leeg, op een paar kleine, suffe speelgoedjes na die uit dezelfde Chinese fabriek kwamen waar al het kinderspeelgoed van gewone mensen vandaan komt. ‘Dit is mijn peperkoekding’, zei ze en schudde verveeld aan een Xenosachtig potje met een peperkoekfiguurtje erop.

Toen kwam het hoogtepunt: North betrad de slaapkamer van haar moeder, Kim Kardashian zelve, die midden op de dag in een groot, wit bed lag met haar telefoon in haar hand. Naast haar lagen nog twee telefoons. En dan was er dus nog de telefoon in de handen van haar eigen dochter.

‘Ik ben live!’ riep de dochter uit. ‘Dat mag niet!’ riep Kim uit bed. ‘Is ze live?’ vroeg ze geschrokken aan een andere volwassene die niet in beeld was, misschien een lakei die fulltime achter North aanloopt. ‘Ik weet het niet,’ zei die volwassene met geknepen stem. Zij wist dat ze nu ontslagen was, dat hoorde je aan haar intonatie.

Een zeer geruststellende video. Zelfs de meest succesvolle, steenrijke, zichzelf aanhoudend botoxende vrouw ligt overdag soms in bed. (Met drie telefoons, dat wel.) Je kinderen opvoeden is moeilijk, ook als je er lakeien voor hebt. (Misschien juist dan.) En je huis helemaal wit inrichten ziet er ontzettend armoedig uit.