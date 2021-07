Zelf vond ik het altijd wel fijn spul, dat geld

Ik heb een mooie nieuwe portemonnee aangeschaft. Duur, maar enorm afgeprijsd. Terwijl ik het leer besnuffelde, verscheen op NU.nl het bericht dat Nederlanders van alle Europeanen het minste contant geld gebruiken. Wij zijn het PIN-nigste volk. Pas als je de grens oversteekt merk je hoe fier wij vooropgaan in de vooruitgang. Zeg ‘kontaktlos’ of ‘sin contacto’ tegen de barbaren in Duitsland of Spanje, en je wordt glazig aangekeken. Ik begrijp dat, zelf vond ik het ook altijd wel fijn spul, dat geld.

Mijn nieuwe aanwinst is hopeloos achterhaald, daarom was hij natuurlijk zo in de aanbieding. Het vakje met de drukknop zal nooit bol staan van de muntjes, in de gleuven, van elkaar gescheiden door een zijdezacht stoffen wandje, zullen nooit knisperende biljetten steken. Hooguit een klont bejaarde bonnetjes.

Toch ben ik er blij mee. Zonder cash valt te leven, maar de straat op zonder poeplap in de kontzak is een stap te ver.