Zelenski, zijn scheldkanonnade en zijn satelliettelefoon

In een profiel van de Oekraïense president Zelenski staat The Guardian uitgebreid stil bij een monoloog die hij hield in de tv-serie Servant of the People. Hij speelde een geschiedenisleraar die welbespraakt foetert op corrupte politici en onverschillige burgers. In de serie komt zijn scheldkanonnade vervolgens online te staan, waarna de leraar president wordt. Ook in het echte leven werd de scène een belangrijke bouwsteen van Zelenski’s politieke succes.

In de horror van de afgelopen dagen doet het er weinig meer toe, deze drietrapsraket van life imitating art. Wel bracht het verhaal andere details tot leven. Van de Amerikanen kreeg Zelenski een satelliettelefoon om met Biden te communiceren. Nu.nl meldt dat hij grote moeite had die te gebruiken, omdat de instructies in het Engels waren.

Onbekend apparaat met onbegrijpelijke gebruiksaanwijzing plus talent voor doeltreffend vloeken: die scène kon ik me goed voorstellen. Minus de doodsangst dan, de zenuwen, het slaapgebrek en de duizelingwekkende verantwoordelijkheid. Dus eigenlijk: helemaal niet.