Zeg niet ‘geen probleem’ waar ‘graag gedaan’ of ‘alsjeblieft’ gepast en juist zou zijn

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week keert Julien Althuisius zich tegen geen probleem-zeggers.

Soms is het maken van deze rubriek een wat ongemakkelijke klus, omdat de problemen die we hier aankaarten futiel en particulier zijn in vergelijking met de hevig brandende drol die de realiteit is. Ten tijde van dit schrijven naderen we code zwart, is er wéér een nieuwe covidvariant ontdekt (mag dat in godsnaam ook stoppen?) en wordt er – alsof er niets is geleerd – weer gepleit voor het sluiten van scholen. In dat licht kun je over vrijwel alles wat op deze pagina wordt aangekaart zeggen: ja, maar dat is geen probleem.

Dat klopt. Maar ook weer niet. Want je kunt niet bij alles maar de hele tijd zeggen: geen probleem. Dat brengt me op het volgende probleem: het zeggen van ‘geen probleem’ na een bedankje voor een alledaagse handeling. Bijvoorbeeld: je vraagt de kassamedewerker of je het bonnetje mag. Die drukt op een knop en overhandigt je het bonnetje.

Jij: ‘Dank je wel.’

Hij: ‘Geen probleem.’

Ander voorbeeld. Je bestelt bij je lokale chalk art-koffiebrander een havermelk-latte met single origin-bonen uit Costa Rica. De barista bereidt ’m en roept: ‘Een havermelk-latte voor Julius!’

Jij: ‘Dank je wel!’

Zij: ‘Geen probleem!’

Nee, natuurlijk is het geen probleem.

Met een ‘geen probleem’ waar ‘graag gedaan’ of ‘alsjeblieft’ gepast en juist zou zijn, insinueer je dat de handeling waarvoor je wordt bedankt probleempotentie heeft, of op zijn minst door de uitvoerder ervan als een buitengewoon hinderlijke moeite ervaren kan worden. Met ‘geen probleem’ zeg je dat er wel een probleem hád kunnen zijn, maar dat jij zo edelmoedig bent het te laten gaan.

Koffie maken en die aanreiken – als dat je werk is – heeft geen probleempotentie. Het kassabonnetje uitprinten ook niet. Een deur openhouden voor iemand? Evenmin. Een printje voor een collega meenemen als je toch naar de printer moet? Nope.

Een ‘geen probleem’ zou daarentegen wel op zijn plaats zijn als je de barista bedankt omdat je vergeten was te zeggen dat je havermelk in plaats van gewone melk wilde en zij daardoor je koffie moest weggooien en helemaal een nieuwe moest maken, maar daar niets extra’s voor heeft gerekend. Of als je collega niet één printje moet meenemen, maar de hele printer. Als de deur die je openhoudt een middeleeuws gietijzeren valhek is. Als de kassabon waar je om vraagt alleen gemaakt kan worden door Santiago, een oude Portugese man gespecialiseerd in kalligrafie die ingevlogen moet worden, eerst twee weken in quarantaine gaat in een troosteloos hotel bij Schiphol, daarna met veel drank en lekker eten moet worden opgevrolijkt, zijn kater weer moet uitslapen en daarna pas kan beginnen aan de handgeschreven kassabon, terwijl iedereen jou hoofdschuddend staat aan te kijken. Dan is, na jouw uiting van dankbaarheid, een ‘geen probleem’ gepast.

Verder juist gebruik van ‘geen probleem’: na een verontschuldiging.

– ‘Sorry dat ik struikelde en mijn pot zelfgemaakte kombucha inclusief scoby over u heen liet vallen.’

– ‘Geen probleem.’

Vooruit, dan nu het ok-boomergedeelte. Want ‘geen probleem’ zeggen is een volstrekt logisch en organisch uitvloeisel van het continu veranderen van taal. Een uitgebreide uiteenzetting op de website Inside Hook leert dat no worries of no problem onder millennials en Gen Z’ers de voorkeur krijgt boven you’re welcome omdat het minder formeel is. Om diezelfde reden wordt ook interpunctie steeds vaker bij het grofvuil gezet, ‘omdat interpunctie wordt gezien als formeel en dus als serieus.’ Daarnaast oppert de auteur de theorie dat ‘jongere generaties proberen het ontvangen van dankbaarheid tot een minder transactionele ervaring te maken door minder formele frases te gebruiken.’

In andere woorden: ‘geen probleem’ zeggen is een manier om de bestaande hiërarchie tussen twee sprekers af te breken en op die manier een inclusieve safe space te creëren waarin bedanker en bedankte gelijk zijn. Niet zeuren, want het komt dus voort uit goede bedoelingen.

Ongetwijfeld. Maar met goede bedoelingen dempt men de gracht.