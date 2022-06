Zeg bedreigboer, jij was toch het slachtoffer?

Even over de laatste doodsbedreiging aan het adres van Christianne van der Wal. Op de achterkant van een vrachtwagen die deel uitmaakte van het boerenprotest stonden de namen van Pim Fortuin (sic) en Theo van Gogh met hun sterfdata, en daaronder die van de stikstofminister met een vraagteken erachter.

Om te janken natuurlijk, maar ook: huh, wát? Je protesteert tégen Van der Wal. Dit is een opsomming die een verband suggereert. Ik ga er voor het gemak even vanuit dat je het, zelfs als geweldsgeile idioot, niet ambieert om in het rijtje Volkert van der G. en Mohammed B. terecht te komen, of begrip voor hun daad te kweken. Die zijn hartstikke impopulair! Ook is het vast niet je bedoeling dat Van der Wal een martelaar wordt. Jij was toch het slachtoffer?

Misschien ben ik te dom voor het concept ‘boerenslimheid’. Misschien hebben inmiddels ook milieuwaanzinnige moslimfundamentalisten zich aangesloten bij het protest. Als alle logica zoek is, is veel mogelijk.