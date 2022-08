Het circus was neergestreken. Het was niet een gewoon circus, voor zover circussen gewoon kunnen zijn (clowns), maar meer een festival. In het park stonden verspreid over het hele terrein tenten, wagens en karretjes. Het was druk, duur, overal waren rijen en de eerste voorstelling die we wilden bezoeken was uitverkocht. (Omschrijf de stad waar je woont in vier kenmerken.)

We struinden wat rond. Er leken geen clowns te zijn. Wel opvallend veel relaxte mannen met lang haar en vrouwen met ringetjes door hun neusvleugel. Ik zag vaders die leuk met hun kinderen deden en moeders in lange jurken. Het was een glimp van hoe de maatschappij eruit zou zien als we anderhalf jaar lang geen elektriciteit zouden hebben. Het had ook iets tragisch. Al deze mensen, stadsbewoners, die zich zo vol overgave in deze fantasiewereld stortten, alsof ze alleen hier hun ware zelf konden zijn en de rest van hun levens kunstjes deden in hun eigen circus.

In een hoekje van het park draaide een man met een bolhoed en een gestreept T-shirt aan een slinger van een soort martelwerktuig waarin een jongetje ondersteboven hing. Kinderen konden zich verkleden en een rondje rijden op een kameel (die bestond uit twee mannen in een kamelenpak). Mijn dochters wilden nergens aan meedoen, liever gingen ze op het platgetrapte gras zitten en kijken hoe iedereen zich vermaakte.

We liepen naar een ijskarretje aan de rand van het park en ik bestelde. Achter ons in de rij stonden een jonge man en vrouw te praten. Ze zeiden iets onaardigs over ‘een columnist voor de Volkskrant’. Mijn hart sloeg over. Ik dacht: ze zouden het toch niet over mij hebben? Toen dacht ik: ik hoop dat ze het over mij hebben. In dat geval zou ik me met gespreide armen omdraaien, daarbij mijn dochters omzwaaiend, en mezelf met een theatraal ‘tadaaa’ aan ze kenbaar maken.

Daarna kon het twee kanten op. Of deze confrontatie zou uitmonden in een hartelijk gesprek, waarbij we wat ongemakkelijk zouden lachen en ik met mijn vinger het restje framboosijs dat in de snor van de man was blijven hangen zou wegvegen en in mijn mond zou stoppen. Of dit kon ontaarden in een massale vechtpartij waar alle relaxte mannen en vrouwen bij betrokken zouden raken en plukken baard en bebloede linnen kledingstukken door de lucht zouden vliegen.

Maar ze hadden het niet over mij. Ik kwam er niet achter wie ze dan wel bedoelden, vooral omdat ik met andere dingen bezig was. Zoals afrekenen, en de aanhoudende vraag die door mijn hoofd spookte: weet je zeker dat er geen clowns zijn? Die waren er niet. Nou ja, behalve ondergetekende.