Adèle Bloemendaal zat ooit in een bad, en in een iconische reclame, voor de chocoladereep Bros. Ze belt zogenaamd met haar moeder (‘ik zit in een bub-bel-bad!’), en legt uit dat ze is gevraagd om een reep aan te prijzen. Ze zegt dingen als ‘hoe is Marilyn Monroe anders ooit begonnen’. Nauwelijks gedateerd, dat filmpje. Ik word er een kleine veertig jaar later nog steeds door geïnfluenceerd, want tegenwoordig koop ik vaak Brostoetjes.

Hoe gaat dat: ik loop door de supermarkt en probeer te verzinnen waarom vandaag een feestelijke dag is. Meestal kom ik wel ergens op, zoals ‘het is bijna herfstvakantie’. Hoera, we mogen een Brostoetje, wat eigenlijk niet meer is dan extra luchtige chocolademousse. Maar dat is nu juist het geniale van Bros: het gaat niet om de chocola, het gaat om de lucht ertussen. En die mindset moet je dus doorvoeren in je hele leven. De lucht ertussen.