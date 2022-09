In het Amsterdamse Darwinpark zat ik te genieten van de laatste mooie zomerdag toen er een man naast mij stilhield, een vakkundig gedraaid sjekkie in de aanslag. Of ik vuur had? Ik groef in mijn tas, die soms de wonderbaarlijkste vondsten prijsgeeft, in dit geval een luciferdoosje van de ‘Alpenblick Bar’ te Zürich.

Terwijl ik probeerde te bedenken of, wanneer en waarom ik ooit in Zürich was geweest, joeg de man de brand in zijn sjekkie. Een jaar of 70 was hij, maar hij had iets jeugdigs. Niet op artificiële wijze, zoals de geschminkte Gustav von Aschenbach vlak voor diens dood in Venetië, nee, hij was gewoon een tengere jongen op leeftijd, met een spijkerjack en een karakterkop met slordig, dik grijs haar.

‘Ik heb daar laatst een vriendin begraven’, zei hij. Hij wees opzij, naar de Oosterbegraafplaats. ‘Madelon. Ze was 71. Dat is jong, tegenwoordig.’ Ik knikte. ‘Het was zo’n leuke meid’, vervolgde hij. ‘Een wilde meid, altijd gebleven. Zeg, ik ga even zitten hoor. Opa krijgt etalagebenen.’ Hij deed er een ironisch lachje bij.

‘Ik kende haar nog van de academie’ vervolgde hij. ‘Jaren zeventig’, maar we zijn altijd bevriend gebleven. Ik heb indertijd nog wat met d’r gehad. Ik was bepaald de enige niet. Op die begrafenis liepen zeker zo’n tien, twaalf kutzwagers van me rond. En we waren allemaal verliefd hoor. Het was een schat van een meid. Donker, met van die felle ogen. Madelon.’

Hij draaide een nieuw sjekkie. ‘Drie kinderen had ze’, hernam hij. ‘Die oudste jongen is van mij, denk ik. Ze heeft het nooit willen zeggen, want dat vond ze allemaal maar burgerlijke onzin. Ze wist het niet, zei ze. Zou dat nou waar zijn? Weet je dat écht niet, als vrouw?’

Ik aarzelde. ‘Van de mijne weet ik het wel’, zei ik. ‘Maar ja, als je een heleboel mannen tegelijk hebt...’ Hij knikte berustend. ‘Nou ja, ze is dood’, zei hij. ‘Lekker koken kon ze ook. Van die stoofpotten. En ze had een goed hart. Zwerfkatten, arme kunstenaars, ze konden allemaal bij haar terecht. Een schat, Madelon. Er was maar één probleem.’

Hij glimlachte en trok zijn telefoon uit zijn borstzakje. ‘Ze noemde zichzelf kunstenares, maar wat ze maakte was ontzettend lelijk. Groot, grof en wezenloos. Hier, moet je kijken.’ Ik keek op zijn telefoon en zag een abstract schilderij dat voornamelijk deed denken aan boerenkoolstamppot.

‘Erg hè?’, zei hij. ‘Tweeënhalf bij anderhalf. Hangt al meer dan dertig jaar aan mijn muur lelijk te wezen. Nu kan ik het eindelijk wegdoen. Maar ik doe het niet, hoor. Want ze was zo’n ontzettend lieve meid.’