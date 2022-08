‘Ze voelden zich schuldig dat ze ons niet eerder hadden gebeld’

Beeld Anne Stooker

‘Mijn ex kwam langs met een doos en zei: ‘Dit is nog van jou.’ Ik keek in die doos en trof tussen oude fotoalbums deze mooie ansichtkaart. Je ziet hoe zorgvuldig die is beschreven, met sierlijke letters in blauwe inkt. Eerst zijn potloodlijntjes getrokken om recht te kunnen schrijven. Ik zal hem voorlezen.

‘‘Zeer geachte mevrouw Van Duijvestijn. Samen met uw collega arriveerde u op zondagochtend 27 juli jongstleden bij onze woning. Wij hadden bij de politie Haaglanden gemeld dat wij vermoedden dat er in het huis van onze alleenstaande buurvrouw iets niet in orde was. Na onderzoek via ons balkon bleek dat mevrouw was overleden. Wij willen hierbij gaarne onze bewondering en respect betuigen voor de wijze waarop u samen met uw collega alle maatregelen nam die in een dergelijke situatie noodzakelijk zijn. Uw moedige, zelfbeheerste en discrete optreden getuigde van een buitengewoon professionele aanpak. Ons viel vooral op dat u en uw collega duidelijk over een uitstekend psychologisch inzicht beschikten, een eigenschap die voor politiepersoneel bij het uitoefenen van hun meestal zware werkzaamheden uitermate nodig is. Voor de manier waarop u ons met uiterst voorzichtige, diplomatiek gekozen woorden in deze voor ons emotionele situatie opving, zijn wij u en uw collega zeer, zeer dankbaar.’

‘Eronder staan twee handtekeningen, en op de voorkant een rode roos met de tekst: ‘Een mooie bloem om je heel erg te bedanken.’

‘Heel aandoenlijk. Ik herinner me dit incident nog goed. In 2008 was ik motoragent. Samen met mijn collega Roos reed ik naar een zelfdoding. Dat duurde gelukkig maar kort, de recherche nam het al snel van ons over. Meteen daarna stuurde de meldkamer ons naar Loosduinen met de mededeling: ‘Bewoner geeft geen gehoor’. Dan gaat het vaak om een lijkvinding. Roos zei: ‘Ik heb hier even geen zin in, ik heb deze week al genoeg lijken gezien.’

‘In een flat belden we aan bij de melders, een stokoud echtpaar, twee keurige, broze mensjes. Alles was er netjes. Ze hadden twee oude teckels. Voor eentje hadden ze een draagzak gemaakt omdat die niet meer kon lopen.

‘We trokken onze motorjassen en handschoenen uit en hoorden hun verhaal aan. Twee nachten daarvoor waren ze wakker geworden van hulpgeroep. Omdat het snel weer stil werd, dachten ze: het zal wel niks zijn, en sliepen ze verder. Plotseling viel op dat de balkondeur van de buurvrouw al twee dagen op een haakje stond, en dat haar kat klaaglijk miauwend in en uit liep. In combinatie met dat geschreeuw beredeneerden ze: dit klopt niet, potverdorie, wij hebben niet goed opgelet. Dus belden ze 112.

‘Omdat Roos er even doorheen zat, klom ik via het balkon naar de buurvrouw, wat nog een hele toer was in een motorbroek met grote laarzen. Maar het lukte. Ik deed dat haakje open, riep: ‘Politie!’ en ging naar binnen. In de slaapkamer lag mevrouw op de grond. Ze was dood, dat zag ik meteen aan de lijkvlekken. Er was niks strafbaars te zien, dus ik trok de deur weer dicht en belde de recherche.

‘Roos was bij dat oude echtpaar gebleven. Toen ik meedeelde dat hun buurvrouw was overleden, werden ze heel emotioneel, ze voelden zich schuldig dat ze ons niet eerder hadden gebeld. Ze vertelden dat ze graag contact met die vrouw hadden gehad, want ze was van hun leeftijd. Maar ze wilde nooit koffiedrinken of telefoonnummers uitwisselen voor noodgevallen. Ze was een einzelgänger, hield alles af.

‘Omdat ze overstuur waren, praatten Roos en ik op ze in: ‘Sommige mensen kiezen er bewust voor om zo te leven. Die mevrouw was verantwoordelijk voor haar eigen gezondheid, dit is niet jullie schuld.’

‘Dit incident gaat niet zozeer om die lijkvinding, maar om de schuldbewuste melders. Ik denk dat we er wel anderhalf uur hebben gezeten. Ze vertelden dat ze veel hadden meegemaakt en zelfs in een Jappenkamp hadden gezeten. We lieten ze praten en zeiden uiteindelijk: ‘Ga lekker met de honden naar Kijkduin. Ga naar het strand, drink iets op een terras en geniet, het leven is zo mooi.’

‘Kort daarna kwam dat kaartje. Ik heb vijftien jaar als ME’er verschrikkelijke geweldsincidenten meegemaakt, die je ook allemaal weer vergeet. Maar dit blijft je bij. Het is niet het eerste waar iedereen aan denkt bij politiewerk, maar geruststellen beslaat daarvan een heel groot deel.

‘Ik ben mentor van een ploeg met veel jonge agenten die mij soms hun ploegmoeder noemen. Nazorg verlenen is lastig als je jong bent en bij mensen komt die veel ouder zijn dan jij. Of als je tegenover een Hagenaar staat met een grote bek. Ook dan moet je doorvragen: ‘Gaat het goed met je?’ Ik zeg altijd tegen mijn collega’s: ‘Neem de tijd om mensen hun verhaal te laten doen. Daarmee creëer je rust en soms dankbaarheid. Dat is goed, ook voor jezelf.’’