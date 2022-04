Ze praatte over Poetin en de wereldondergang alsof het een feest was waarvoor ze niet was uitgenodigd

Voor iemand die recentelijk aan de dood was ontsnapt, zag ze er vitaal uit, zeker als je bedenkt dat ze hoogbejaard is, ongevaccineerd, covid had opgelopen (‘De gevaccineerden hebben me besmet’, verklaarde ze) en daarna last had gekregen van hartritmestoornissen die haar dagenlang aan bed hadden gekluisterd.

Plannen om een hotel in het noorden van de staat New York te beginnen, had ze opgegeven en in plaats daarvan had ze een appartementje in Miami gekocht met uitzicht op zee.

Wekenlang had ze in dat appartementje gevochten om haar leven, nu was ze weer in New York, en op een koude avond snelde ze over Amsterdam Avenue naar haar favoriete restaurant.

Voor een stoplicht begon ze over Poetin en de wereldondergang, waarover ze praatte alsof het een feest was waarvoor ze niet was uitgenodigd.

Toen ze eenmaal achter een bord zeeduivel zat, zei ze: ‘Ik ken een jonge, getalenteerde neuroloog. Hij wilde met mijn kleindochter trouwen, maar zij wilde hem niet. Toen vond hij een Iraans-Amerikaans meisje, ze kookte voor hem, ze buikdanste voor hem, kortom ze deed alles voor hem. Op een dag vroeg ze om een ring, ze zei dat ze er wel een zou uitzoeken bij Tiffany. Hij dacht: wat zou zo’n ring kosten? Vijf-, misschien tienduizend dollar, meer zal het niet zijn, maar ze ging naar Tiffany en koos er een uit met een diamant van 75 duizend dollar. Dat kan hij niet betalen. Hij is zo dol op haar dat hij zich in de schulden wil steken. Wat moet ik hem adviseren?’

‘Als hij gelukkig denkt te worden met een sekswerker – en ik heb respect voor sekswerkers –, moet hij zich met haar verloven.’

Ze pakte mijn hand en zei: ‘Wijs. Maar laten we nu over Poetin spreken. Is hij een genie of is hij geen genie?’