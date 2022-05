Ze meed het nieuws niet, ze manoeuvreerde gewoon zorgvuldig

In een slordig bijeengeveegd cafégezelschap zat ik naast een vrouw aan wie op het oog niets zonderlings te ontdekken viel. Des te harder kwam het aan dat zij, toen de onvermijdelijke naam eenmaal op de borreltafel was gevallen, niets van Johan Derksen bleek te weten. Ja: snor, vaak gedoe omheen – ze had wel ‘een soort plaatje’, maar waar wij het toch over hadden…? Welk ‘kaasverhaal’?

Nadat iedereen was uitgelachen, wilden we bewijzen dat de vrouw haar onwetendheid veinsde, de snób, iets dat zelfs met een kruisverhoor vol gemene strikvragen niet lukte. Daarna informeerden we quasi-bezorgd hoe dat nou was, zo’n leven als nieuwsmijder. Weer mis: van Rutte’s Nokia en de laatste ontwikkelingen in Azovstal was ze uitstekend op de hoogte. ‘Ik mijd niks’, zei ze, ‘ik manoeuvreer gewoon zorgvuldig.’

Terwijl ze opgewekt in een bitterbal beet, viel de tafel stil. Ineens was de vraag niet langer onder welke steen deze vrouw leefde, maar waar je zo’n steen kon kopen.