Ze kunnen bij Mediumastro.nl healen en readen wat ze willen, maar mijn laptop werkt nog altijd op elektriciteit

Een algoritme nam me te grazen en ik tast in het duister waarom. Ik volg geen anti-vaxxers op sociale media en heb geen geneeskrachtige armband gekocht bij bol. Ik was nota bene iets aan het uitzoeken over het Molotov-Ribbentroppact toen ze ineens bezit nam van mijn scherm: Elaine van Mediumastro.nl.

‘Hallo! Ben je op zoek naar antwoorden of verlichting? Dan ben je hier aan het juiste adres!’ Ik ben altijd op zoek naar antwoorden en verlichting, maar als iemand die kant en klaar aanbiedt, word ik wantrouwend. Helaas deed ik toen met mijn digibete vingers iets waardoor Elaine extra groot verscheen: ‘Hoi. Ik zal me eerst voorstellen. Ik ben Elaine, ik ben helderziende en medium. Speciaal voor jou heb ik mijn kaarten geschud om je te kunnen helpen. De kaarten vertellen mij dat ik jou een belangrijk bericht moet doorgeven. Mag ik je voornaam weten?’

Nu begon ik me ongemakkelijk te voelen. Ik klikte met de muis alle kanten op, maar de digitale staatsgreep van Mediumastro.nl was volledig: mijn cursor bewoog niet meer. Een hele database aan helderzienden presenteerde zich op mijn scherm. Behalve Elaine heb je Anita, Corni, Gilbert, Freya, Tanja en duomedium Peter en Deborah. Klanten blijken hartstikke tevreden. Eric van 55: ‘Na het overlijden van mijn vrouw zat ik met veel vragen, dankzij Mediumastro heb ik deze af kunnen sluiten.’ Lobke van 53: ‘Een healing van Anita kan ik iedereen aanraden.’ Peter van 46: ‘Geweldige reading van Corni gehad. Erg tevreden over Mediumastro.nl.’

Ternauwernood bedacht ik me dat ze bij Mediumastro.nl kunnen healen en readen wat ze willen, maar dat mijn laptop nog altijd op elektriciteit werkt. Gouden tip van een veteraan van de servicedesk: druk rustig op die aan-uitknop als je cursor niet meer beweegt. Ik was ronduit opgelucht dat mijn scherm gewoon zwart kleurde.