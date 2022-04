Ze had geen vinkjes die er toe deden, maar deze strijder voor de vrouwenzaak was voor niemand bang

Jopie Knol in 1959.

Jopie Knol was een opvallende verschijning op de kweekschool in Eindhoven, waar ze Nederlands en maatschappijleer gaf. Op een knetterend brommertje reed ze het schoolplein op, een stapel kranten als lesmateriaal achter op de bagagedrager gebonden. ‘Een stoere tante die overal waar het maar kon met dampende sigaren erudiet haar standpunt verkondigde’, zei een oud-leerling op de uitvaart.

Dat Jopie (doopnaam Johanna) Knol welbespraakt was, was de KVP (de Katholieke Volkspartij die is opgegaan in het CDA) ook opgevallen. Voor die partij werd ze in 1958 gekozen in de gemeenteraad van Enschede. ‘In haar eerste speech verbaasde ze vriend en vijand door de gedegen wijze waarop ze een subsidie voor het r.k.-sociaal charitatief centrum, die reeds eerder was afgewezen, bepleitte. Een socialistisch dagblad roemde haar toespraak als zijnde op Kamerniveau’, schreef De Tijd.

Het Kamerlidmaatschap volgde een jaar later. 33 jaar, vrouw, Twents – geen vinkjes die er toe deden. De Kamer bestond toen uit kalende mannen in grijze pakken uit de Randstad. Ze hield zich bezig met maatschappelijk werk, cultuur en onderwijsaangelegenheden, voerde betrekkelijk weinig het woord en viel vooral op door haar stemgedrag, volgens Parlement.com. Geregeld week ze af van de fractielijn. Knol, dochter van een koetsierbesteller bij Van Gend & Loos, was voor niemand bang, indachtig het motto van haar vader ‘dat ze allemaal gewoon naar de wc moeten’. Ze had een diepgewortelde aversie tegen de VVD, waarmee de KVP in een kabinet zat tijdens haar Kamerperiode.

Geofferd

In 1963 stelde ze zich niet meer herkiesbaar vanwege een voorgenomen huwelijk met een weduwnaar en vader van vijf kinderen, Bart van der Heijden, de man van een goede vriendin. Ze kregen samen één kind: Bartho. Na zeven jaar zijn ze gescheiden. Bartho bleef bij zijn vader wonen, Knol wilde de kinderen niet uit elkaar halen. Het was de moeilijkste beslissing uit haar leven. Bartho: ‘Zo kon ik opgroeien in een warm gezin met een vader en lieve broers en zussen. Daar heeft Jopie heel veel voor geofferd.’

Toen KVP-kopstuk Bogaers in 1968 op tv had opgeroepen te breken met de conservatieve koers van de partij, was Knol een van de eersten die zich meldden. Ze verliet de KVP en sloot zich aan bij de afgesplitste Politieke Partij Radikalen (PPR). Als medeoprichter was ze lid van het eerste partijbestuur en in 1971 stond ze op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar werd niet gekozen.

Met haar vriendin Marga Klompé, die in 1956 de eerste vrouwelijke minister van Nederland werd, gaf Knol in de jaren vijftig het Katholieke Vrouwendispuut vorm, dat veel afdelingen in het land had. Het doel van het gezelschap was ‘het stimuleren van leden om zich kritisch te bezinnen op maatschappelijke, kerkelijke en politieke zaken en het aanmoedigen van vrouwen om de haar toekomende plaats in de samenleving in te nemen’.

Gestreden

In 1985 was Knol betrokken bij de Vrouwenpartij, opgericht uit onvrede over bestaande partijen die vrouwen te weinig ruimte boden en vrouwenbelangen geen prioriteit gaven. Door interne tegenstellingen heeft de partij nooit een vuist kunnen maken. Bartho: ‘Ze heeft haar hele leven gestreden voor de rechten van vrouwen.’

Knol, die op 18 maart op 96-jarige leeftijd overleed, liet geen noemenswaardige bezittingen na. Bartho, die haar financiën deed: ‘Om bezit gaf ze niks. Ze stopte mensen die het goed konden gebruiken graag wat toe. Af en toe moest ik haar afremmen, je moet wel op je banksaldo letten, Jopie, zei ik dan.’

Op het hoogtepunt van de coronapandemie twitterde Bartho dat zijn moeder twee dagen thuiszorg had ingeleverd. ‘Omdat die mensen het zo druk hebben met corona, houd ik mijn pyjama wel een dag aan’, had ze gezegd. Op de uitvaart werd ze een paradijsvogel genoemd.