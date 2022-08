Zangeres Roos Rebergen heeft de nieuwe nummers al klaarstaan voor na de kraamtijd

Roos Rebergen leeft du moment een soort stilleven. De dagen zijn ‘een beetje niksig’. Rebergens dochter van 5 heeft nog vakantie, ze hobbelen samen de dag door. Een wandeling naar de speeltuin, samen koken, thuis aanrommelen, naar een vriend toe die op een boerderij in Nazareth woont – vanaf Rebergens thuisstad Antwerpen goed te doen met de trein, en dan het landschap aan je voorbij laten razen, niet de tijd in de gaten hoeven houden.

Ze heeft net nieuwe platen afgerond, de creativiteit van Rebergen en haar bandleden heeft z’n vruchten afgeworpen, de nummers zijn af. Heeft ze expres zo gepland, want Rebergen is – geen onbelangrijk detail – ‘best wel hoogzwanger’ (maar begin niet over termen als ‘wondertje’, daar is ze allergisch voor). ‘Ik wilde per se nieuwe muziek hebben klaarstaan voor na mijn kraamtijd’, zegt ze. ‘Want dat heb ik nodig.’

Les van de vorige keer, na de geboorte van haar dochter. Toen stond er niets noppes nada klaar. Het schrijven van nieuwe songs ging moeizaam, er was weinig ruimte in haar hoofd. ‘Dat is wat zo’n kraamtijd doet, je wereldje wordt heel klein. Dat is mooi, en zorgzaam en zo, maar ik kan daar ook een beetje paniekerig van worden: ik ben er gewoon voor gemaakt om op te treden.’ En dan, vlug erachteraan: ‘Dat is geen grootheidswaanzin hoor. Maar gewoon. Muziek maken met die mannen is voor mij een medicijn voor zo’n beetje alles.’

De nieuwe nummers zijn energieker, geschreven om live mee op te treden. En die nieuweliedjesvoorraad is een fijn vooruitzicht voor Rebergen, met een uiterst geruststellende werking de komende weken, maanden, als de lichte paniek zich weer in haar hoofd zal nestelen. Dan kan ze tegen zichzelf zeggen: het komt wel weer. Echt. Het komt wel weer.