Zangeres Pink Oculus: ‘De beste kunst wordt gemaakt door mensen met een gebroken hart’

Pink Oculus Beeld Jordi Huisman

Wie? Esperanza Denswil (37), artiestennaam: Pink Ocolus.

Waar? Kunstenaarsgemeenschap Heesterveld in Amsterdam-Zuidoost.

Wat doet zij? Singer-songwriter, rapper, producer en actrice.

Waarom heb je voor deze plek gekozen?

‘Ik heb lang in Heesterveld gewoond. Vroeger was het geen fijne buurt. De gemeente Amsterdam heeft besloten er een kunstenaarsgemeenschap van te maken. Sindsdien merk ik dat de energie in de buurt veel positiever is geworden. In mijn ogen laat dat zien hoe sterk kunst is. Kunst straalt een mooie energie uit en kan alles transformeren tot iets positiefs. Dat is hier ook gebeurd, wat ik een fijne bevestiging vind.’

Wat vind je mooi aan deze plek?

‘Ik vind het kleurgebruik in Heesterveld mooi. Van gebouwen die vroeger grauw waren is nu iets kleurrijks gemaakt. De kunstenaars wonen niet alleen in de gebouwen, ze hebben de buitenkant ook omgetoverd tot iets nieuws. De gebouwen zijn met geometrische vlakken beschilderd en overal zie je muurschilderingen. Toen ik hier nog woonde vond dat project plaats. Ik mocht zelf kiezen welke kleuren er op de plek van mijn appartement kwamen. Het is mooi om daaraan terug te denken als ik nu naar die gebouwen kijk. Er zal altijd een stukje van mezelf inzitten.’

Welke overeenkomsten zie jij tussen jouw eigen werk en wat hier in Heesterveld gedaan is?

‘In zowel Heesterveld als in mijn werk staat de transformatie van iets vervelends naar iets moois centraal. In Heesterveld is de buurt dankzij kunst getransformeerd van grauw en luguber tot kleurrijk en fijn. Op mijn nieuwe album, Before Wisdom, heb ik dat ook gedaan. Het album gaat over een moeilijke periode in mijn leven en hoe ik mezelf weer aan het terugvinden ben. Het maken van kunst en muziek helpt mij erg in zo’n proces. Hopelijk kunnen anderen ook inspiratie uit mijn werk halen.’

Deze locatie is kleurrijk, net als de kleding die je draagt. Is jouw interieur dat ook?

‘Ik ben een kleurrijk persoon, maar mijn interieur is gebaseerd op feng shui, een Chinese filosofie over de invloed die je fysieke omgeving op je eigen geluk heeft. In ieder huis waar ik ga wonen begin ik met een kompas. Zo wordt het zuidoosten in de feng shui geassocieerd met rijkdom en voorspoed, dus heb ik daar mijn muziekstudio ingericht.’

Is er een interieurstuk dat nog op jouw verlanglijstje staat?

‘Mijn wens is om ooit een origineel schilderwerk van Basquiat te hebben. Die kosten miljoenen euro’s, dus ik ga er niet vanuit dat ik die ooit kan aanschaffen, maar je weet nooit hoe het leven loopt. Ik vind zijn verhaal inspirerend. Basquiat is als kind van de straat geplukt en werd een kunstenaar waar de hele wereld over sprak. Hij was een van de eerste zwarte kunstenaars die binnen het neo-expressionisme wereldwijde erkenning kreeg, die andere getalenteerde zwarte kunstenaars niet kregen. Voor mij is hij legendarisch.’

Hoe omschrijf je je kledingstijl?

‘Kleding is een vorm van expressie. Persoonlijke stijl is belangrijk, het is een uiting van wie ik ben. It’s me, Esperanza. Niet Pink Oculus. Of ik nu op het podium sta of niet, ik uit mezelf via mijn kleding. Ik breng graag stijlen samen, bijvoorbeeld streetstyle en high fashion. Veel kleding die ik koop is ook vintage. Carla Palermo in de Negen Straatjes in Amsterdam is daarvoor een geliefd adres. Ik speel graag met het contrast tussen mannelijke en vrouwelijke silhouetten, bijvoorbeeld een aansluitend pak met een oversized jas. Of een catsuit met hoge laarzen, dan voel ik me net een superheld. Ik weiger mee te gaan met de groep. In de winter draagt bijna iedereen een zwarte jas. Dan trek ik tegendraads mijn opvallendste jas aan.’

Jas

‘Deze jas is van Fernanda Fernandes, waarmee ik al lang werk. De jas schreeuwt: Hier ben ik! Het geborduurde gebroken hart spreekt mij erg aan. Naar mijn mening wordt de beste kunst gemaakt door mensen met een gebroken hart.

Beeld Jordi Huisman

Broek

‘De broek is ook van Fernanda Fernandes. Als ik niet kan kiezen welke broek ik aan wil, trek ik deze aan. Het lijkt dan net of ik twee broeken aan heb, aan de ene kant zilver, aan de andere kant goud, afhankelijk van hoe het licht erop valt. Dat vind ik spannend. De zilveren piercings door de zijkant geven de broek een stoer randje.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘De schoenen heb ik hoofdzakelijk gekozen omdat ze goed bij de rest van de outfit passen. Ik draag ze bijna nooit, omdat ze niet lekker lopen. Dat is jammer, want ik vind ze geweldig. Ze zijn van Jeffrey Campbell. Hij maakt mooie, stoere schoenen die toch vrouwelijkheid uitstralen.’

Haar

‘Ik houd van pony’s en elementen op mijn voorhoofd. Dat staat me goed, vind ik. Daarbij heb ik een fascinatie voor ronde vormen. Zo kwam die vlecht tot stand die als halve cirkel over mijn voorhoofd ligt. De vlechten zijn ingedraaid, ze horen bij black girl culture.’

Haarsieraad

‘Het zijn twee zilveren oorbelletjes die ik in elkaar heb gehangen. Ze hangen precies op het midden van mijn voorhoofd, op de plek van het derde oog, waarmee je het niet-aardse ziet. Ook lijken de twee ringetjes op de vesica piscis, een geometrisch symbool dat ik gebruik als mijn logo.’

Beeld Jordi Huisman

Ringen

‘Bijna al mijn sieraden koop ik bij Parwan in de Negen Straatjes. Mijn ringen ervaar ik als mijn schild, een soort bescherming. Ze zijn heel belangrijk voor mij. Aan mijn ringvinger draag ik een tijgeroog, ik vind dat die steen veel kracht uitstraalt. Ik houd van edelstenen en de spirituele krachten die ze bezitten.’