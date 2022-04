Zangeres Merol: ‘Ik wil graag geloven dat ik een autonoom wezen ben’

Merol Beeld Jordi Huisman

Wie is zij? Merol (31). Wat doet zij? Ze is zangeres en actrice. Waar zijn we? Bij het Flevoparkbad in Amsterdam-Oost.

Waarom zijn we hier?

‘Omdat ik dit een heel mooie plek vind, ook al is-ie niet mooi. Hij ziet er best vervallen uit, maar ik hou ervan als iets niet helemaal gelikt en glimmend is. Zwembaden doen me denken aan mijn jeugd: ik associeer ze met gegil en spelen. Zo’n soort plek waar veel mensen samenkomen om lol te hebben en weer een kind te worden.

‘Lol trappen is belangrijk: volwassenen doen de hele dag zo serieus, maar het is belangrijk om te blijven rellen en klieren. Anders word je zakelijk, formeel en saai. Als ik te weinig spontaniteit in mijn leven heb en me niet meer laat verrassen, word ik ongelukkig, ga ik te veel in mijn hoofd zitten. En verwondering kun je in het zwembad vinden. Maar ook in de club, bijvoorbeeld: uitgaan is ook een ontdekkingsreis.’

Waarom hou je van vervallen dingen?

‘Misschien omdat mijn ouders me vroeger vaak naar plekken als Düsseldorf, het Ruhrgebied en Berlijn meenamen. Die hebben wat rauws en onaffigs. Perfectie vind ik saai, in alles, want als iets af is, wat dan? Vervallen gebouwen roepen ook meteen verhalen op, laten je fantasie leven: Wat is hier gebeurd? Wat is er aan de hand? Hoe komt die graffiti hier?

‘Ik wil graag geloven dat ik een autonoom wezen ben en me heb losgewrikt van mijn ouders. Maar ik weet: alles wat je meemaakt, beïnvloedt je. Mijn vader nam me op mijn 14de al mee naar concerten en festivals. Zo heb ik een liefde voor undergroundmuziek en imperfectie gekregen. Alles wat te gelikt is, is voor hem een nee – het randje moet worden opgezocht. Mijn moeder heeft me mijn smaak in beeldende kunst, literatuur en theater meegegeven. Als ik met haar naar musea ga, wordt mijn fantasie aangewakkerd, dat komt dan weer terug in mijn clips en decors.’

En wat voor kledingsmaak heb je?

‘Die is zomers, kleurrijk en speels. Ik heb graag dat dingen klassiek zijn, maar zou nooit helemaal in Cos gekleed kunnen gaan. Daar moeten dan toch Crocs of gekke oorbellen bij. Mijn stijl is casual en stoer, niet tuttig, en ik hou wel van groteske en iconische dingen. Van grote kragen en hoepelrokken en de kleding van stijliconen als Madonna en Grace Jones – die verheffen de mode tot een kunst.

‘Ik zit nu in een catsuitfase, maar hou ook van oversized pakken. Mijn smaak is continu in ontwikkeling. Ik heb mijn identiteit altijd al uit mijn kleding gehaald, maar word steeds stijlvoller. Op de middelbare school was ik een regenboog-alto, met punaises in mijn oren, hawaïbloezen en knalgele broeken. Dat mag nu ook een keertje zwart zijn. Ik word ouder en zelfverzekerder, hoef minder van de daken te schreeuwen wie ik ben. Laat de mensen maar naar mij komen, als ze dat willen. En als anderen mijn kleding niet mooi vinden, is het ook niet erg. Mijn vriend zegt elke ochtend: ‘Je ziet eruit als een clown’. Dat maakt me helemaal niks uit.’

Ketting:

‘Dit kettinkje heb ik van mijn moeder gekregen toen ik 30 werd, en het hangertje van mijn vriend. Ik heb een soort obsessie met schelpen sinds ik bij mijn eerste show in Paradiso als Botticelli’s Venus uit een schelp kwam. Schilderkunst beïnvloedt mijn stijl erg: als ik inspiratie nodig heb, blader ik thuis door een bak met kunstreproducties.’

Beeld Jordi Huisman

Oorbel:

‘Deze oorbel met Chanel-logo is niet echt. Ik heb hem net voor corona in Vietnam gevonden en meteen een hele buts van nep-Chanel gekocht. Dat glitterlogootje vind ik cool: een beetje ordinair. Ik geef niet per se om pronken met merken, maar vind veel merkkleding echt tof. Als ik veel geld had, zou ik daarin gekleed gaan.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen en sokken:

‘Deze Adidas-schoenen met plateauzolen zijn prettig om te dragen op het podium: zo ben ik net iets groter zonder hakken aan te moeten. De sokken zijn van Dolly Sport, dat vind ik een cool merk. Ik draag graag alles door elkaar en verwerk graag een sportelement in mijn outfit. Dat maakt hem net iets frisser en jeugdiger.’

Beeld Jordi Huisman

Bidon:

‘Ik heb altijd een bidon bij me, want je moet de hele dag door water drinken. Ik vind deze heel mooi, door dat roze. Eruit drinken voelt soms vies, maar het gaat wel lekker snel. Hij gaat dus overal mee naartoe: naar shows, de sportschool, de studio... Mijn bidon is iconisch.’

Beeld Jordi Huisman

Tas:

‘Ik had vroeger altijd fannypacks, maar die droeg ik tijdens corona niet meer, want die passen meer bij uitgaan. Toch wilde ik een portemonnee bij me hebben, dus heb ik uiteindelijk in Hamburg deze tas van Freitag gekocht. Het is een toffe tas, in mijn lievelingskleur, en gemaakt van oude vrachtwagenzeilen, zodat er geen andere precies als deze is.’

Beeld Jordi Huisman

Pet:

‘Mensen zullen bij deze pet wel denken: wat loopt zij nou met een doodshoofd? Maar ik associeer ’m niet met piraten ofzo: hij is van Sankt Pauli, een alternatieve voetbalclub uit Hamburg die inmiddels een soort cultstatus heeft. De club is lhbti-vriendelijk en er komen veel anarchisten en punkers. Ze willen voetbal voor iedereen inclusiever maken.’