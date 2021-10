Zangeres Maaike Ouboter (29) toert weer, maar kan ze het nog?

Maaike Ouboter Beeld Ivo van der Bent

Kijk, Maaike Ouboter wil gewoon dingen zo efficiënt mogelijk doen. Maar het wil nog wel eens gebeuren dat die ambitie precies het tegenovergestelde bewerkstelligt. Haar nieuwe album Harnas van glas komt volgende week uit, tegelijkertijd met een gelijknamig boek waarin ze de verhalen achter de liedjes vertelt. En ze gaat ook weer optreden. Dus er moest gerepeteerd worden.

Ze had haar auto geparkeerd op loopafstand van de studio van haar drummer. Omdat het de eerste repetitie was en ze nog moesten uitvogelen wat ze gingen spelen, hoe ze dat gingen spelen, wie wat zou spelen en waarom eigenlijk ook, had ze veel spullen bij zich. Een akoestische gitaar, een elektrische gitaar, een pedalenkoffer en voor de zekerheid nog een extra koffer vol kabels, omdat je nooit genoeg kabels kunt hebben. Ze had alles opgestapeld en bovenop haar verrijdbare versterkertje gelegd. Zo hoefde ze maar één keer te lopen. (Waarschijnlijk heeft u al een vermoeden waar dit heen gaat. ) In eerste instantie ging het allemaal goed. Totdat ze bij de ingang van de studio aankwam en daar een groepje muzikanten trof die ze kende. En ze wilde ze alleen maar even gedag zeggen. ‘Maar ik was zo onder de indruk van het zien van mensen, want corona’. Een seconde lang haalde ze haar hand van het handvat van het versterkertje af. Hee hoi. En toen had de versterker, met alles erop en eraan, zijn pad zelfstandig vervolgd. ‘Met sneltreinvaart’ reed het gevaarte de bosjes in. ‘Ik heb de reputatie nogal onhandig te zijn, dus ik liet me gelijk weer gelden.’

Maar het was wel wat meer dan ingebakken onhandigheid. Het was ook al bijna twee jaar geleden dat ze voor het laatst met een band samen had gespeeld. Dus ze was eigenlijk gewoon heel nerveus. Het deed haar denken aan haar zwemlessen vroeger toen ze klein was. Ze vond zwemmen geweldig, maar was altijd zenuwachtig van tevoren. ‘Straks kan ik het niet meer en dan ziet iedereen dat.’

Ze kon het nog. De spanning was er af, juist dankzij dat gedoe met die versterker. Alles werkte nog gewoon. De machine draaide als vanouds. Misschien had ze een hele tijd op pauze gestaan en dat niet doorgehad, want na die eerste repetitie voelde ze een enorme ontlading. ‘Blijkbaar had ik er zo veel behoefte aan gehad.’ De op hol geslagen versterker had ook dienst gedaan als ijsbreker. Heel efficiënt.