Zangeres Caroline van der Leeuw is druk-druk-druk en dan verrekt ze ook haar nek nog

Caroline van der Leeuw Beeld Ivo van der Bent

Als zangeres Caroline van der Leeuw (41, voorheen zingend onder de naam Caro Emerald) niets te doen heeft, heeft ze toch iets te doen. Bij een extreem lege to-dolijst ontstaat in haar hoofd – bijvoorbeeld – het plan om het in huis ‘allemaal anders te doen’. Dan moet ineens de bank worden verschoven. En die tafel ergens anders staan. ‘Een soort permanente onrust, ook als ik eigenlijk niet zo druk ben.’

Maar nu is het anders. De afgelopen drie jaar was ze bezig met haar nieuwe band The Jordan. Het album, Nowhere Near The Sky, is af en komt in februari uit. Nu is Van der Leeuw een soort spil. Ze doet veel (lees: alles). Afspraken maken voor de nieuwe videoclip en dan in een split second een nieuwe actrice regelen door een afzegging (zul je net zien). Fotoshoots inplannen, nadenken over aankleding en make-up, vragen van haar band beantwoorden over hoe laat ze waar moeten zijn: you name it en Caroline does it. ‘Het is soms lastig, maar ook heel lekker. Je voelt een soort van bodem. Je kunt alles opbouwen. Alles zelf beslissen.’

Maar: ook een spil wordt soms moe. Ondervond ze aan den lijve, en, om specifieker te zijn, aan de bovenkant van dat lijf. Haar nek zat helemaal vast (zul je net zien, hè). Ze kon niet meer naar links kijken, ‘heel kut’, bij de talkshow waar ze aanschoof moest ze aan de rechterkant van de presentatrice zitten, ‘anders kon ik haar niet aankijken’. Maar lang leve diclofenac en de chiropractor – die ze óók nog eens moest zien in te plannen tussen alle bedrijven door – maar goed, daar hebben we het niet meer over want dat voelt al als vijf lichtjaren geleden.

‘En weet je wat het ook is, met zo’n bizar drukke week?’, zegt Van der Leeuw, misschien nog wel meer tegen zichzelf dan tegen iemand anders, ‘je wordt er ook makkelijker van.’ Dan maar even geen verantwoorde suiker- en plasticvrije traktatie op school voor de oudste dochter, maar cupcakes, gebakken met oma. En die bank, die hoeft ook eigenlijk helemaal nergens heen.