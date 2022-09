Zal ik moeite doen voor mijn moeder of het contact verbreken?

Na een onveilige jeugd in het voormalige Oostblok ben ik tien jaar geleden naar Nederland verhuisd. Ik heb hier gestudeerd en een baan gevonden. Mijn moeder noemt mijn emigratie ‘hoogverraad’, volgens haar heb ik haar in de steek gelaten. Ik ga geregeld op bezoek, maar krijg steeds verwijten te horen. Ze toont weinig interesse in mijn Nederlandse leven en is nooit hier op bezoek geweest. Ik heb op eigen kracht een leven opgebouwd, maar nooit gevoeld dat ze trots op me is of blij voor me. Ik blijf uit loyaliteit op bezoek gaan, maar warm en gezellig is het nooit. Zal ik moeite blijven doen, het contact verbreken of zijn er andere opties? Vrouw (34), naam bij redactie bekend

In de steek gelaten

Is het voor uw moeder duidelijk waarom u uw jeugd onveilig vond? Uw moeder voelt zich in de steek gelaten. Laat haar duidelijk maken waarom. Zelf vind ik het contact verbreken met je moeder niet goed. Jeannette Rienstra (70), Den Haag

Kom je altijd weer tegen

Je moeder pleegt juist hoogverraad door je in de steek te laten. Je relatie met haar lijkt weinig wederkerig en dus ongezond. Mogelijk is er sprake van narcisme. Lees over deze complexe gedragsstoornis om hierachter te komen. Begrip van het gedragspatroon kan je berusting geven en je leren hoe ermee om te gaan. Geen contact is een bekende vlucht uit een narcistische relatie. Dat is soms nodig, maar het beschadigt vaak ook andere relaties. Stel liever je verwachtingen van de relatie met je moeder bij en houd bij contact je eigen grenzen altijd goed in de gaten. Je moeder kom je altijd weer tegen.

Michiel Harmsen (58), Weesp (geen contact met mijn moeder)

Een brief voor mijn moeder

Lieve mama, er moet me iets van het hart, mama. Ik mis je! Ik weet dat je me verwijt dat ik naar Nederland ben verhuisd. Maar ik heb jou in mijn hart meegenomen. Jij woont in mijn hart en in mijn hoofd. Ik heb een diepe wens die ik met jou wil delen. Mama, lieve mama, kom naar me toe en omarm me. We hoeven niet terug te gaan naar vroeger en naar wie er gelijk heeft. We leven nu en ik zou je graag laten voelen en weten dat jij mijn moeder bent en ik jouw kind. Dat jij van me houdt zoals ik van jou houd. Lieve mama, laten we elkaar nu vasthouden en nooit meer loslaten. Joseline Bakx-van der Vorst (75), Enschede

Werk minder hard

Werk minder hard voor het ontvangen van de moederliefde die zij niet weet te uiten. Met elkaar breken is een uiterste. Bezoek haar als het u wat brengt, stuur haar anders gewoon een kaartje of een bos bloemen.

Pieter van Prooijen (46), Leiden

Parentificatie

Ik vrees dat het contact verbreken net zo belastend wordt. Beperk het contact tot wat voor jou dragelijk is en laat het verder aan je moeder over om al dan niet belangstelling te tonen voor haar dochter zonder dat je dat nog van haar verwacht. En vooral: pak je eigen leven op en hoed je voor parentificatie.

Piet Claeys (83), Amsterdam

Bespreekbaar

Ik zou haar zeggen dat u het mist dat zij naar úw situatie vraagt. Zo krijgt zij de gelegenheid haar houding aan te passen. Doet ze dat niet, dan weet u zelf het antwoord volgens mij al wel.

Ellen Richter (55), Zoetermeer

Afhankelijk van haar reactie

U zou haar een brief kunnen schrijven waarin u de gevaren beschrijft die u heeft meegemaakt in uw jeugd en wat het verhuizen voor u heeft betekend, zodat uw moeder er echt een keer bij stilstaat. Afhankelijk van haar reactie hierop kunt u dan beslissen of u de relatie met uw moeder doorzet of verbreekt.

Brian Egdell (58), Spaarndam

Over twee weken: Mag ik té innig omhelzen afkeuren? Toen mijn Belgische lat-vriendin en ik verliefd op elkaar werden, had zij de gewoonte om vrienden en vriendinnen bij het komen en gaan innig te omhelzen. Zo innig dat haar borsten ruimschoots contact maakten. Zelf omhels ik alleen mijn dochter en mijn zus op deze manier, geen enkele andere vrouw. Na menige discussie is ze met dit gedrag gestopt en heeft dit acht jaar volgehouden. Onlangs heeft ze dit gedrag weer opgepakt. Zij vindt mijn calvinistische ideeën hierover niet van deze tijd. Ik gruwel ervan. Moet ik in haar gedrag berusten of moet ik de zaak op scherp zetten?

Man (74), naam bij redactie bekend