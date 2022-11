Zal ik mijn nieuwe vriend vertellen dat ik hem niet lekker vind ruiken?

Een paar maanden geleden heb ik een man ontmoet en onze relatie is zich steeds verder aan het ontwikkelen. We hebben het erg fijn samen en lijken goed bij elkaar te passen. Er is echter een probleem: ik vind hem niet lekker ruiken. Geur is belangrijk voor mij. Het maakt me dan ook aan het twijfelen of deze man echt zo goed bij me past als ik verder beleef. De verliefdheid heeft nu nog de overhand en maakt dat het probleem niet constant aanwezig is. Toch ben ik bang dat het steeds groter wordt. Kan ik de relatie maar beter nu verbreken? Zo ja, hoe vertel ik dit?

Vrouw (57), naam bij de redactie bekend

Geloof ze niet

Lieve mevrouw, wat anderen u in deze rubriek ook zullen proberen wijs te maken over feromonen, geloof ze niet. Zeg gewoon tegen uw vriend dat u hem soms een beetje vreemd vindt ruiken en dat het kan helpen antibacteriële zeep te gebruiken, goed af te drogen, schone kleren te dragen en een beetje op te letten met het nuttigen van alcohol, bloemkool, broccoli, rood vlees, uien en knoflook natuurlijk. Gerrit den Broeder (47), Dordrecht

Binnen een minuut

Eigenlijk bent u al te ver gegaan. In het verleden heb ik een blind date gehad. Ik stapte in zijn auto. Ik rook hem en binnen één minuut wist ik, dit gaat hem niet worden. Dat had u ook moeten doen. Natasha Slagter (50), Hoogeveen

‘Zeg schat...’

De relatie verbreken vind ik wel erg kort door de bocht. Als ik jou was zou ik bij een gezellig samenzijn hem een deodorant cadeau doen, met de woorden: ‘Zeg schat, ik ga je vast nog veel en veel liever vinden als jij mijn deodorant eens wilt uitproberen.’ Wellicht beseft je vriend dan ook dat het hem schort aan een goede lichaamsverzorging, en heb jij spijt dat je hem dat niet veel en veel eerder hebt verteld. Krijn Schoonderwoerd (65), Leiden

Onder de douche

Een arts kan met oplossingen komen, maar misschien heeft uw vriend gewoon een lieve vrouw nodig. Eentje die zijn kleren vaker in de wasmachine gooit en hem aanmoedigt iets vaker onder de douche te gaan. Mannen die langer alleen hebben gewoond, vinden dat soms niet zo nodig.

Dory Gardenier (79), Grave

Karakter

Karaktertrekken: je kunt eraan wennen of ze in het gebruik een beetje sturen of bijschaven. Een geur niet. Alle lekkere doucheproducten of aftershaves gaan daar echt niets aan veranderen.

Carla Foudraine-Beeres (65), Haarlem

Begeurenswaardig

U koopt een pakje geurvreters en pakt ze mooi in. Misschien snapt hij de hint direct. Zo niet, dan zal hij vragen wat hiervan de bedoeling is. U hebt dan een mooie aanleiding gecreëerd om hem kenbaar te maken dat hij stinkt. Wie weet wordt hij ooit de meest begeurenswaardige man in uw leven. Wim Zomer (68), Amersfoort

Wasmachine kapot

Ik dacht even dat dit een brief was van mijn eigen vriendin van drie jaar geleden. Ze vond mij ook niet lekker ruiken en heeft zelfs de relatie hierom willen verbreken, zonder de reden duidelijk aan te geven. Wat bleek? Mijn wasmachine was niet helemaal in orde, het was dus mijn kleding die niet zo fris rook. Eenmaal uitgesproken naar mij toe, was het probleem snel verholpen. We zijn nu zeer gelukkig samen, mét een opgeknapte wasmachine. Ontneem hem dus niet de kans hier iets aan te doen. Evert-Jan de Bruin (41), Leusden

Samen douchen of in bad

Geef hem een lekkere douchegel of deo cadeau en ga lekker samen douchen of in bad. En geef hem daarna vooral veel complimentjes over hoe lekker hij ruikt. Alexandra Benning (41), Haarlem

Over twee weken: mijn ex-man tindert obsessief, wat kan ik doen? Mijn ex is sinds de scheiding enkele jaren geleden obsessief bezig met seks. We hebben twee tieners die dat merken. Ze zien de berichtjes en de foto’s van vele vluchtige contacten binnenkomen op zijn telefoon. Mijn ex doet weinig om de kinderen hiertegen te beschermen. Ik heb regelmatig gevraagd of hij zijn seksuele leven buiten bereik van de kinderen wil houden en geen sporen wil achterlaten. Hij belooft dan dat hij dat zal doen, maar het gebeurt nooit. Eigenlijk vindt hij dat er geen probleem is. Mijn jongste vraagt waarom papa met vrouwen op Tinder praat. Ik voel mij machteloos. Wat kan ik doen? Vrouw (40), naam bij redactie bekend