Zal ik mijn dochter vertellen dat ik als kind ben misbruikt?

Ik ben als ongeveer 10-jarig meisje seksueel misbruikt. Mijn ouders hebben daar toen niet goed op gereageerd en dat heeft de verwerking in de weg gezeten. Er zijn maar een paar mensen die ervan weten. Mijn dochter is 19, woont inmiddels op zichzelf en is aan het daten. Ze is benieuwd naar wat ik op dat gebied zoal heb meegemaakt toen ik jong was. Moet ik haar vertellen wat mij is overkomen en zo ja, op welke manier? Het voelt raar om het nooit te vertellen. Maar ik zie tegelijkertijd niet in wat het haar zou brengen. Zou het haar zelfs een trauma kunnen bezorgen?

Vrouw (44), naam bij redactie bekend

Ooit nog eens

Bespreek met uw dochter uw leuke en minder leuke ervaringen met daten. Daar hoort seksueel misbruik als 10-jarige niet bij. Zoek hiervoor professionele hulp. Ik kan heel goed begrijpen dat het u oplucht om erover te praten en misschien dat u het ooit nog een keer met uw dochter kunt delen, maar mijn advies is: doe dit als zij haar eigen ervaringen met daten heeft opgedaan (over een jaar of tien?).

Irene Hofmeijer (65), kinderarts, Rijswijk

Hechtere band

Wat u heeft meegemaakt is ontzettend naar, maar het vertellen kan u een hechtere band opleveren met uw dochter. Persoonlijk zou ik het fijn vinden als mijn moeder iets persoonlijks met mij zou delen, omdat ze hiermee benadrukt dat ze me vertrouwt en volwassen genoeg vindt om dit over haar te weten. Wie weet durft uw dochter het dan ook sneller te vertellen als haar iets overkomt.

Meike Drijver (17), Amsterdam

Aanvoelen

Ik zou het vertellen. Mijn moeder heeft iets soortgelijks meegemaakt, waarvan iedereen in de familie doet alsof het nooit is gebeurd. Als kind voelde ik al dat er iets was wat niet besproken mocht worden en tot op heden hangt het in de lucht. Ik denk dat het bespreken voor meer begrip zou kunnen zorgen, maar er zelf naar vragen durf ik niet.

Lena Richter (32), Nijmegen

Seksuele bloei

Uw behoefte om het te delen komt nu misschien voort uit het feit dat u haar wilt beschermen en waarschuwen, wat ook op een andere manier kan. Uw dochter vertellen over uw negatieve ervaring kan een stempel drukken op haar eigen beeldvorming, zeker op het moment dat zij in bloei komt. Waarschuwen en voorlichten is voor nu misschien voldoende.

Abigaël Bouwman (33), Zwolle

Geschiedenis herhalen

Ik ben als jong meisje ook seksueel misbruikt. Aan niemand durfde ik dit te vertellen, zeker niet aan mijn moeder. Toen ik het eindelijk aan mijn ouders vertelde, ik was 40 jaar, bleek mijn moeder ook seksueel misbruikt te zijn. Onbewust heeft ze mij signalen gegeven dat ze onverwerkte pijn had. Dat zorgde ervoor dat ik niet bij haar durfde te komen met mijn verdriet. Vertel uw dochter wat u is overkomen, zo zal de geschiedenis zich niet herhalen. (Over bovenstaand proces schreef ik een autobiografische roman: Als je de woorden weet).

Gèrina van der Gugten (68), Arnhem

Familietrauma

Een geheim in de familie is een groter trauma dan het trauma zelf. Dit wordt niet zozeer op bewust niveau gevoeld, maar op onbewust niveau. Vertel het haar, vertel over hoe je je toen voelde en wat het nu nog met je doet. Het zal jullie band versterken. En mocht haar ooit iets dergelijks overkomen, dan weet ze dat ze met haar gevoelens bij jou terechtkan.

Margriet Scheltinga (52), Heerenveen

