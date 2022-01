Zal ik een vriendin zoeken naast mijn seksloze huwelijk?

Ik ben een gezonde, sportieve man van 71 en ruim 25 jaar getrouwd met een tien jaar jongere vrouw. Een goed huwelijk met gemeenschappelijke interesses, liefde voor reizen en we houden van een goed gesprek. De rode draad in ons leven is dat ik vaker seks wil dan mijn vrouw. Dat is nooit een probleem geweest. Als je van elkaar houdt is het geven en nemen. Maar sinds zes jaar wil ze helemaal geen seks meer. Ze heeft er geen behoefte aan. Ik wil graag seks en eenmaal per maand zou ook oké zijn. Ik kan een vriendin zoeken natuurlijk, maar ik hou te veel van haar. Wat zou u doen? Man (71), naam bij redactie bekend



Duurdere variant

U zoekt geen vriendin, u wilt eigenlijk een minnares. Naast je huwelijk een minnares er op nahouden, daar komt meestal hommeles van. En er zijn niet veel vrouwen die zich lenen voor deze ongelijke positie of het lang volhouden. Waarschijnlijk is het verstandiger om dit zakelijk aan te pakken. Vraag aan uw vrouw of ze het goed vindt dat u één keer per maand naar een sekswerker gaat. Of een afspraak maakt met de duurdere variant, via een escortbureau. Uw vrouw moet dan ook voor de helft meebetalen. Tecla Boonstra (61), Amsterdam

Twintig jaar geven door uw vrouw

De rode draad in uw leven is zes jaar geleden, na twintig jaar geven door uw vrouw, gebroken. Onderhandelen over hoeveel keer u seks per maand met haar mag hebben of een vriendin zoeken is niet de oplossing. Als u veel van haar houdt kan een gezamenlijke zoektocht naar haar behoefte een stap in de goede richting zijn. Henk van Iperen (63), Alphen aan den Rijn

Bevrediging

Een vriendinnetje kan dit soort klusjes niet oplossen. Hooguit een kortetermijnoplossing. Professionele sekswerkers evenmin. Dit probleem is voer voor een andere professional, de seksuoloog. Waarschijnlijk geeft het resultaat van een gedegen aanpak meer bevrediging dan ad hoc ingrepen. Bevrediging, daar draait het immers om net als een fijne, gezonde en eerlijke relatie. Jos van Eijndhoven (69), Liempde

samen jezelf helpen

Gewoon gezellig samen strelen, samen intiem zijn en je kunt jezelf daar ook bij helpen. Van belang is wel dat je dit samen probeert te ontwikkelen en je dit ook gewoon accepteert. Het kan dan ook heel mooi zijn en super intiem en wat het mooie daar dan van is, is dat je je vrouw erbij betrekt en dat zij deelgenoot is van jouw beleving. Bouw het langzaam op en maak haar deelgenoot van je verlangen, dan voelt zij zich ook heel veilig naar ik aanneem en dat is dan de win-win situatie zonder derden. Arno van Dal (71), Vught

uzelf voorop?

U zou zich meer kunnen richten op de behoeften van anderen, dan op uw eigen verlangens. Dat verbetert uw seksuele relatie voor u beiden. Is dat niet het euvel in uw huwelijk? Dat u altijd uzelf voorop hebt gesteld? U kunt ook vragen: hoe kan ik het beste tegemoet komen aan de seksuele behoeften van mijn vrouw? Maar wellicht is het daar al te laat voor. Een nieuwe vriendin raad ik u niet aan. Dan komt u in loyaliteitsproblemen. Eén keer in de maand naar een sekswerker lost uw probleem op. U kunt ook wat vaker masturberen. Dan hoeft u uw vrouw niet lastig te vallen. André Leijssen (72), Venray

eigen gebruiksaanwijzing

We, mannen én vrouwen, vinden het veel te normaal dat een vrouw geen seks wil. Seks is lekker, het ontspant, het brengt partners dichter bij elkaar. Elke vrouw kan genieten van seks, maar soms is ze zelf ook even haar eigen gebruiksaanwijzing kwijt. Stel uzelf kwetsbaar op en vraag waar het aan ligt, als ze daar eerlijk over is kunt u samen op zoek naar een oplossing. Fianne Kappelle (38), Rotterdam

