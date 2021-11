‘Zachtjes, Julia!’, waarschuwde de vader. Maar het kind zong uit volle borst verder

Koud was het niet, maar de straatmuzikanten bij het Rijksmuseum speelden tóch Vivaldi’s Winter, misschien omdat ze op de herfst uitgekeken waren. Ik weet nog dat ik als kind De vier jaargetijden de mooiste muziek ter wereld vond. ‘Dat gaat vanzelf over’, lachte mijn vader. Hij kreeg gelijk.

In de rij voor de deur klikte ik alvast mijn QR-code tevoorschijn – de peri-apocalyptische variant van ons goede oude pokkenbriefje – toen een passerende jongeman me ‘moffenhoer!’ toebeet. Mooie boel, ik ben maar één keer in mijn leven met een Duitser naar bed geweest, en die mocht nota bene gratis. Hij kon heel goed nazi’s in Amerikaanse films nadoen (‘Ve haf ze ways and ze means to make you speak’), dat wel.

Ik mocht naar binnen, en stapte zo uit Vivaldi’s sneeuwstormpje het warme bad van cultuur in: portretten uit de Renaissance. Lang bleef ik staan bij Het schaakspel van Sofonisba Anguissola, drie zusjes om een schaakbord. De oudste twee zusjes kijken erg deugdzaam en devoot uit hun ogen, maar de jongste lacht onbevangen, als een opgetogen kind uit de 21ste eeuw.

Naast me stond een meisje van dezelfde leeftijd, een jaar of 8, met haar vader. Duitsers, met een Berlijns accent. Ze waren allebei wat muizig, maar voor haar had het charmanter uitgepakt dan voor hem: een schattig, tenger kind met stralende grijze ogen en sluik haar waar de flapoortjes doorheen piepten. Belangstellend bekeek ze haar eeuwenoude leeftijdsgenootje.

‘Hat sie Geburtstag?’, vroeg ze aan haar vader. Inderdaad zag het kleine zusje er behoorlijk jarig uit, dat moest de vader toegeven. Een aardige man. Nu begon het meisje hardop te zingen: ‘Happy birthday to you/ Marmelade im Schuh...’

Twee bejaarde dames die het schilderij juist fluisterend ‘heel bijzonder’ stonden te vinden, keken alsof ze in hun maag gestompt werden. ‘Leise, Julia!’, waarschuwde de vader. Zachtjes! Maar het kind zong uit volle borst verder: ‘...Aprikose in der Hose/ und Ketchup dazu!’

Omdat ik indertijd met drie kleine kinderen in Berlijn woonde, ken ik dat merkwaardige verjaardagslied uit mijn hoofd. (Er is een variant met ‘Coca-Cola im Pullover’, ik verzin het niet.) Met slechts één coupletje is het lekker kort, dus ik zag de vader al opgelucht ademhalen, maar het meisje zette luidkeels een andere verjaardagsevergreen in: ‘Wie schön dass du geboren bist/ wir hätten dich sonst sehr vermisst...’

‘Julia, bitte...’, smeekte de man. Ik lachte hem vriendelijk toe, maar nu keken de bejaarde dames woedend naar míj. Gelukkig zagen ze af van ‘moffenhoer’.

Ik stapte maar weer eens op. Buiten was de winter nog steeds bezig, of misschien was hij opnieuw begonnen.