Yvonne Koster (100): ‘Je mag je geluk niet bouwen op het ongeluk van een ander’

100-jarige Yvonne Koster-van Schuylenburch uit Bussum. Beeld Aurélie Geurts

Yvonne Koster woont in een aanleunwoning bij Nusantara, een zorginstelling voor ouderen uit voormalig Nederlands-Indië. De sprankelende 100-jarige vertelt geamuseerd over haar avonturen de afgelopen eeuw, en dat zorgvuldig articulerend. ‘Alle Indische Nederlanders praten zoals ik’, vertelt ze, ‘voor in de mond en op verschillende toonhoogten, niet als een monotone dreun, zoals veel Nederlanders doen.’ Ze beseft alleen dat ze op leeftijd is als ze haar twee dochters ziet, met hun grijze haren. ‘Ik ben gezond en geestelijk vitaal.’

Wat is uw dierbaarste jeugdherinnering?

‘Dan denk ik aan het vrijstaande huis met de grote tuin, 7 kilometer buiten Malang, waar ik ben geboren en opgegroeid. Met de rozentuin en fruitbomen, vol avocado’s, jackfruit en citroenen. We hadden kippen, eenden, veertien katten en zeven honden. Ik wist dat het niet mocht, maar ik knipte een tak met een rups af, en zette die in een vaas met water op mijn kamer om de rups te zien ontpoppen tot een vlinder. Het werd zo’n grote atlasvlinder. Daar kon ik uren naar kijken. Op een dag zag ik in een sleutelgat een klein wit bolletje. Ik peuterde het eruit en legde het in een luciferdoosje. Een paar dagen later zag ik een broodmagere, doorzichtige cicak (een muurhagedis, red.), je kon zijn ruggengraat zien. Ik voerde hem elke dag een halve mug, na een paar dagen kreeg de cicak kleur. Toen hij te groot was voor het doosje zei ik: nu moet je je eigen leven leiden. De volgende dag tikte ik op de tafel en ineens kroop de cicak uit de boekenkast. Ik voerde hem een dode vlieg, en zo ging dat nog een paar dagen door.

‘Ik was graag bioloog geworden, maar voor meisjes waren er twee mogelijkheden: verpleegkundige of onderwijzeres. Ik koos voor het tweede en haalde mijn akte.’

Wat ging er vooraf aan uw emigratie naar Nederland?

‘Tijdens de Japanse bezetting werd ons gezin, mijn ouders en zes kinderen, met rust gelaten, omdat wij gemixt waren. Echte Nederlanders werden opgepakt. Mijn vader was Nederlander, maar mijn moeder had Indonesisch en Europees bloed. Maar we mochten niet werken, naar school of naar winkels. Gelukkig had mijn moeder een grote voorraad rijst en bonen, dat aten we elke dag. Zodra de Japanners waren vertrokken, begonnen nationalisten in Indonesië een onafhankelijkheidsstrijd. In oktober 1945 kwamen Indonesiërs ons huis binnen en zeiden dat we 1 uur hadden om te vertrekken: ‘daarna is dit huis niet meer van jullie’.

‘Ze zeiden dat we mata musuh hadden: ogen van de vijand. We waren in paniek, pakten snel stevige kleding en schoenen en moesten 7 kilometer lopen naar een burgerkamp. Ons huis werd in brand gestoken. Van de ene op de andere dag waren we rechteloos. In juli 1946 werden we in een Australische Dakota naar Batavia (nu Jakarta, red.) gevlogen. Omdat we geen toekomst meer zagen in Nederlands-Indië zijn we in 1950 per schip naar Nederland geëmigreerd. Daar vond ik een paar dagen later een baan als onderwijzeres op een basisschool in Amsterdam, en een kamer bij een hospita.’

Hoe kijkt u nu aan tegen de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesiërs?

‘Nederlands-Indië voelde als mijn land, ik ben er geboren. Ineens waren we de vijand. Ik heb het boek Revolusi gelezen, over de onafhankelijkheidsstrijd, en ben nu bezig in deel 2 – een luisterboek, omdat ik slecht zie. De schrijver heeft veel oudere Indonesiërs gesproken. Uit hun verhalen blijkt dat de bevolking hunkerde naar onafhankelijkheid. Dat zag, hoorde en voelde ik destijds niet. Nu begrijp ik het beter.’

Wat hebben uw ouders u meegegeven?

‘Mijn moeder zei: ‘Denk erom, als je een leuke man ziet, ga dan eerst na of hij verloofd of getrouwd is. Als dat zo is, ga er dan met een grote boog omheen, want je kunt niet je geluk bouwen op het ongeluk van een ander.’ Dit advies heb ik onthouden, toegepast, en aan mijn eigen dochters doorgegeven. Mijn jongste dochter vloog een keer van Griekenland naar Amsterdam, toen ze werd gewenkt door de gezagvoerder. De vlammen sloegen toe, hij was een Adonis. Ze keek naar zijn hand en zag een trouwring aan zijn ringvinger, dus schudde nee. Daarop werd ze verwend door de stewardessen, die vonden het geweldig dat mijn dochter hem had afgewezen. Ook gaf mijn moeder mij mee dat het belangrijk is voor een vrouw om door te leren en betaald werk te doen, zodat je onafhankelijk bent.’

100 jarige Yvonne Koster-van Schuylenburch, samen met dochter Renée Koster. Beeld Aurélie Geurts

Heeft u dat advies ook opgevolgd?

‘Ik heb tot mijn pensioen fulltime gewerkt, wel met vijf jaar onderbreking, toen mijn kinderen nog klein waren. Zodra de jongste naar school ging, vroeg het schoolhoofd of ik een zieke leerkracht wilde vervangen. Ik vond het heerlijk om weer voor de klas te staan. Al spoedig kreeg ik een vaste baan. Ik zei tegen de kinderen dat ze niet tegen papa mochten zeggen dat ik werkte, want dat wilde hij niet. Veel mensen dachten in die tijd dat een man een schlemiel was als zijn vrouw werkte, alsof hij niet genoeg verdiende. Na een maand vroeg ik Frans: ‘Merk je iets?’ Hem was niets opgevallen. Ik vertelde van mijn baan en zei: met een dubbel salaris kunnen we de wereld rond.’

Wat voor onderwijzeres was u?

‘Lesgeven was mijn lust en mijn leven. Ik vond het belangrijk dat kinderen mij konden vertrouwen. Als een kind zich opvallend gedraagt, is er meestal thuis iets aan de hand. Ik herinner mij een meisje dat na de scheiding van haar ouders bij haar opa en oma was gedropt. Na het einde van een schooldag was ze aan het dralen. Ik vroeg wat er aan de hand was. En toen flapte ze eruit: ‘Trouwt u toch met mijn vader, dan wordt u mijn moeder.’

‘Een collega zei over een jongen die bij mij in de vierde klas kwam: ‘Een verschrikkelijke kerel, maak je borst maar nat.’ Ik liet hem vooraan zitten. Zijn werk was abominabel, slordig en vol fouten. Ik zei: ‘Als je een klein beetje beter werkt, maak je mij blij.’ Daarna ging hij zijn best doen en maakte nog maar weinig fouten. Ik zei: ‘Ik ben zo blij, ik ga net zoveel van je houden als van mijn eigen kinderen.’ Waarop hij antwoordde: ‘Hou veel van mij, hou veel van mij.’ Later die dag vroeg ik het schoolhoofd wat er met deze jongen aan de hand was. Die vertelde dat zijn moeder kort na zijn geboorte het gezin had verlaten, omdat haar man in het ziekenhuis met een verpleegkundige had geflirt. Deze jongen had dus nooit moederliefde gehad.’

Er is nu een tekort aan onderwijzers, hoe kijkt u daar tegenaan?

‘Een oorzaak is dat veel vrouwen in deeltijd werken. Dit is een vak dat je fulltime moet uitoefenen. Voor kinderen is het beter als er één leerkracht voor de klas staat. Alleen zo kun je ze goed leren kennen en een vertrouwensband creëren. De grote bemoeienissen van ouders met de leerkrachten tegenwoordig speelt ook mee. Dat ontneemt je het plezier in je werk. Als een kind niet naar het vwo kan, geven ze de leerkracht de schuld.’

Wie was uw grote liefde?

‘Frans. Hij was 9 jaar jonger en zat in Nederlands-Indië bij een van mijn twee broers op school. Op zijn 15de, vertelde hij later, had hij al een oogje op mij en wist: zij wordt later mijn vrouw. Als je 24 bent, heb je geen interesse in een jochie van 15. Vele jaren later kwam hij naar Nederland om mij op te zoeken en zag ik een struise, knappe man voor mij staan. Hij bleek marinier. Ik werd verliefd en in 1961 zijn we getrouwd. Datzelfde jaar werd mijn oudste dochter geboren, ik was 40, en 13 maanden later mijn jongste.

‘Omdat zijn ouders in Nederlands-Indië ook al hun eigendommen was ontnomen, wilde hij zo weinig mogelijk bezitten. We hebben nooit een huis gekocht en hechtten niet aan dure vloerbedekking en horloges. Het enige wat hij heerlijk vond was de wereld rondreizen, en dat hebben we veel gedaan. In 1993 zouden we naar Alaska gaan. Enkele dagen voor vertrek dacht ik op een ochtend: wat blijft Frans toch lang in bed liggen. Ik ging kijken en zag dat hij niet meer ademde. Zijn wens eerder te sterven dan ik, was in vervulling gegaan.’

Trouwfoto gemaakt met man Frans in Amsterdam, 1961. Beeld Aurélie Geurts

Volgt u het nieuws?

‘Vroeger wel, nu niet meer. Luisterboeken vind ik leuker.’

Maakt u zich daardoor ook niet zo druk om de klimaatverandering?

‘Oh nee, het is een natuurlijk fenomeen. In een gebied waar vroeger een ijstijd was, hebben ze restanten van een palmboom gevonden. Wat de mens ook doet, het wordt sowieso warmer. Het duurt nog wel een miljoen jaar voordat de aarde niet meer leefbaar is. Tegen die tijd is het vast mogelijk op een andere planeet te wonen.’