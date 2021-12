Yara heeft een warm geweten in haar Jon Snow-jas

Beeld Jan Dirk van der Burg

Yara Herpertz (29), Eindhoven

Yara heeft een nieuwe jas. ‘Twee weken geleden gingen we wat eten en toen liep ik tegen een bord aan met vintage kilo sale. Toch even kijken en daar lag deze jas. Dat was dus betalen en wegwezen, want ik wist meteen: dit is goed. Nou ja meteen, wel even gekeken waar-ie van gemaakt is en ja hoor: dik anderhalve kilo nepbont, plastic, polyester alles.’ En een warm geweten is natuurlijk warm zat voor het huidige Nederlandse winterklimaat. ‘Ik roep nu al twee weken overal waar ik binnenkom: ‘Jon Snow has arrived!’ Van Game of Thrones hè. Het is echt meer dekentje dan jas.’ En vandaag ging Yara met Jon Snow-comfort in solonaise op expeditie naar de Feelgoodmarkt, maar had toch geen zin in de QR-rij en de feelgoodspullen. Dan maar een plastic beker rode wijn en een beetje mensen kijken. Een ik-zie-wel-waar-het-schip-strandt-zondag. ‘Hier om de hoek kom ik ook vaak, ik geef rolschaatsles bij Area 51, dan heten wij De Rolmaten, dat is echt een deel van mijn leven geworden. Op vakantie zijn nu de rolschaatsen het eerste wat ik inpak en zelfs mijn vriend is gaan skateboarden omdat hij dacht: die zit toch de hele tijd in het skatepark. Wil je ook een bekertje wijn?’