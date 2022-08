Is het nu het idee dat er elke zomer één man van het CDA een baard laat staan? Vorig jaar keerde Hugo de Jonge terug van vakantieland met de gezichtsbeharing van iemand die een vliegtuigongeluk overleefde en daarna wekenlang rondzwierf in de jungle. Blijkbaar vond de PR-afdeling van het CDA het een geslaagd experiment, want niet alleen hield Hugo de Jonge zijn baard; zijn partijgenoot Wopke Hoekstra mat zich er ook eentje aan. Afgelopen weekend onthulde hij het resultaat van zijn make-over in het AD, waar hij tevens een bom legde onder het stikstofakkoord. Hoekstra keek met een kloeke blik in de camera. De schaduw op zijn kin versterkte die blik. Het gaf hem een zekere onverzettelijkheid mee, zoals je die ziet bij mannen die het eelt op hun handen hebben van hele dagen houthakken, of op de savanne zijn gaan wonen omdat ze liever onder gnoes dan onder mensen zijn.

Een vriend stuurde de foto van Hoekstra door. ‘Je mag niet als je altijd een glad gezicht hebt gehad, nu nog een baard nemen’, schreef hij erbij, ‘te laat gewoon.’ Hoewel ik zijn volstrekt irrationele argumentatie deel wat betreft Hoekstra’s timing, is er nog iets anders dat me tegenstaat aan de baarden van Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge eigenlijk ook wel koning Willem-Alexander. Er is te veel over nagedacht. Het zijn cosmetische ingrepen die overduidelijk bedoeld zijn hun imago op te vijzelen. Met die baarden willen ze zeggen: ‘Hee, ik ben ook gewoon maar een relaxte gast. Kijk eens naar deze haartjes. Ik hou ook van kamperen of sleutelen aan mijn motor. En als ik straks thuiskom trek ik dit pak uit, drink ik een sixpack leeg en daarna schijt ik die hele wc-pot aan stukken.’

Ik zie mijn regenten het liefst glad geschoren. Een gladde kin staat voor geen tijd hebben om je bezig te houden met hoe lang je baard precies moet zijn. Deze Wopke-baard geeft precies het tegenovergestelde signaal. Enerzijds zegt het: ik ben te veel met mijn imago bezig. Tegelijkertijd straalt het uit wat dit soort slonzige vakantiebaarden altijd moet uitstralen: laissez-faire. Precies de tegenovergestelde houding die ik van een bestuurder verwacht. Dingen op zijn beloop laten is nou juist waardoor we in Nederland zijn waar we nu zijn.

Begrijp me niet verkeerd: ik heb niets tegen baarden (zie foto), het gaat me specifiek om dit soort baarden bij dit soort mannen. Als Nederlandse politici dan toch iets moeten laten groeien laat het dan een sik zijn, of een goeie, machtige snor.

Of nee, wacht. Een geweten. Doe toch maar een geweten.