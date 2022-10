We reden Limburg in en zagen dat het vlaggenbeleid hier net iets anders was dan op andere plekken. Er wapperden omgekeerde vlaggen, jazeker, maar er vielen ook gewone vlaggen te ontwaren. Bij al die gewone vlaggen stond een bord dat verwees naar een nabijgelegen boerderijwinkel, waar je aardappelen kon halen, of eieren, en in een ander seizoen vast ook asperges. De omgekeerde vlaggen werden daarentegen vergezeld door de moeizame slogans die we overal in het land aantreffen, in een lettertype dat ik graag ‘woedende boer’ zou willen noemen. ‘Woedende boer’ is een schreefloze letter die groot begint, maar krimpt als het einde van het bord in zicht komt.

Maar goed, de Limburgers zien dus in dat veel klanten van een boerderijwinkel helemaal niet zitten te wachten op een omgekeerde vlag en bijbehorende sentimenten, dus kiezen ze op dat vlak alvast eieren voor hun geld. Of liever gezegd: geld voor hun eieren.