Moonage Daydream, de Bowie-film, is geweldig. Sinds we zijn geweest, is meneer aan de beurt hier, Bowie, Bowie, Bowie, tot Bowie me op een goed moment weer de strot uit zal komen, waarna er een andere fase aanbreekt, rondom een andere druktemaker, en Bowie in de cd-kast gaat staan wachten op een nieuwe Bowie-fase, die altijd, Poetino volente, zal aanbreken.

Zelfs als Poetin een kernraket naar Nederland schiet, en mijn gekoesterde cd’tjes in één grote kaasfondue van zilverkleurig plastic veranderen, gaat dit druipende skelet gewoon bij zijn vloeibare cd-speler zitten, en zal hij met een fonduevork The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars van de draderige klont trekken. (Als ik straks ruimtegebrek krijg, staat er Low. Dan weet u dat.)

Bij mij, als kind, liep Bowie voor zijn muziek uit (mooi gezegd, dank), omdat Jolanda, mijn nicht, toen al 15, het al over hem had terwijl ik rondparadeerde met buttons van John Travolta.

(Ouden van dagen herinneren het zich nog, de buttonrage, van die enorme plakkaten waren het. Wat ze in de buttonfabriek bedacht hadden, was nooit goed, dus peuterden we het plasticje eraf, waarachter Kiss zat, of John Travolta met een koortslip, en dan plakten we er een foto uit de tv-gids overheen, net niet helemaal rond uitgeknipt natuurlijk, een kiekje waarop Travolta Olivia Newton-John een beurt gaf op de flipperkast, keigaaf, waarna we de plastic blaar er zo goed mogelijk weer overheen frummelden, de randjes tussen het blik van de achterkant frottend.)

‘Wist je dat Bowie’, zei Jolanda, ‘twee verschillende ogen heeft?’

Nee Jolanda, dacht ik, wat denk je nou, ik ben 6 jaar, ik probeer Travolta’s werken te doorgronden, die overigens ook twee verschillende ogen heeft, iedereen die ik ken heeft twee verschillende ogen, behalve Steropes, Brontes en Arges, zoals je weet cyclopen. Toch zei ik:

‘Huh?’

Ze liet me de hoes van Aladdin Sane zien, de Bowie-lp die ze gekocht had tijdens haar logeerweekje bij ons thuis. Het was matig illustratiemateriaal, juist op deze hoes heeft Bowie zijn ogen dicht, bovendien vielen me wel andere dingen op aan deze meneer, met z’n oranje kaketoekuif, geschminkte bliksemschicht, en lijkwitte postnucleaire broodmolentje. Op de achterkant hield hij zijn twee verschillende ogen wel open, maar daar werd mijn aandacht getrokken door zijn bizarre broekpak met gestreepte cirkelvormige pijpen waarin ik mezelf al in een nog te krijgen nachtmerrie naar judo zag strompelen.

Zowel Travolta als mijn nicht Jolanda loste op in het niks, nooit meer teruggezien, terwijl die rare Bowie een huisvriend werd. Zo loopt het. Jolanda sliep die ene week op zolder, zat tot laat aan tafel te kletsen met mijn ouders, en kwam nog even welterusten zeggen als ik en mijn broertjes op stok gingen. Ik had inmiddels al een poster van Elvis Spresley, zoals ik het opschreef, de echte John Travolta. ‘Mooi hoor’, zei Jolanda, ‘maar het is Kurt Russell op jouw poster, die speelt Elvis in een film. En het is Presley, zonder S. Nou, slaap lekker. Daag!’

Later, toen internet bestond, kwam ik Jolanda Buwalda tegen, ze was een bestuurder en wethouder geworden, een voorname blonde dame die ik een berichtje stuurde op LinkedIn – maar ik ontving geen antwoord. Zo nu en dan zag ik haar op Twitter.

Toen ik er mijn vader een keer over vertelde, schudde hij zijn hoofd, het was de verkeerde Jolanda Buwalda; die van ons woonde al jaren in Spanje en zag er heel anders uit.