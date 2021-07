Winonah de Jong gaat op vakantie en neemt mee: 40 kilo kleren en een hoop hoeden

Winonah de Jong in Conservatorium hotel Amsterdam. Beeld Ivo van der Bent

Ben je hier als toerist of is het thuiskomen?

‘Amsterdam voelt als thuis, ik heb hier van mijn 15de tot mijn 22ste gewoond, in Osdorp. Ik ben al vrij jong gaan samenwonen met Nigel, en met hem ben ik wel zeven keer verhuisd. We hebben in Hamburg gewoond, in Manchester, in Los Angeles, in Milaan, in Mainz, in Istanbul. Momenteel wonen we in Doha, de hoofdstad van Qatar. Daar is het nu zomer, wat betekent dat het overdag 50 graden celsius is. We wonen pal aan het strand, maar de zee in lopen voelt alsof je in een bak soep stapt.’

Wat is het eerste dat je doet als je op vakantie in Nederland bent?

‘Naar de Surinaamse toko! Het Surinaamse eten mis ik heel erg in Qatar. Je kunt er geen zout vlees krijgen zoals hier, en geen sopropo (een soort gerimpelde komkommer, red.) of antroewa (een witte tomaatvormige aubergine, red.). Dat zijn bittere groenten, ik vind ze heerlijk.’

Hoe lang heb je vakantie?

‘Nigel heeft nu drie maanden vakantie, de kinderen zijn twee maanden vrij van school, en ik kan overal werken. Vergaderen gaat prima via Zoom. We zijn net op rondreis geweest door Afrika: van Nairobi naar Zanzibar naar Maasai Mara en weer naar Nairobi, naar de Giraffe Manor. De kinderen hadden ’s ochtends online les, via de laptop. Hier in Nederland is het helemaal vakantie. We gaan naar familie en vrienden, naar Nigels oma in Hoorn, soms een dagje naar het strand. Zandvoort of Bloemendaal vind ik leuk, het hoeft niet altijd allemaal zo glamoureus te zijn. De Nederlandse kust heeft ook z’n charmes.’

Hoeveel koffers neem je mee op vakantie?

‘Als ik wat langer wegblijf zoals nu, neem ik twee lichtgewicht Samsonites mee, waar 20 kilo per stuk in mag. Ik neem van alles mee: strandkleding, zomerkleren, truien voor de koude Nederlandse dagen, muiltjes. Veel hoeden ook, ter bescherming van mijn huid.’

Hoe bereid je je voor op het inpakken?

‘Door op tijd te beginnen, twee weken voor vertrek, zodat ik niks vergeet. Ik ben geen snelle inpakker. Aan lijsten maken doe ik niet, het zit allemaal in mijn hoofd.’

Wat draag je in het vliegtuig?

‘Gewoon een joggingpak en sneakers. En dat hoeft niet slonzig te zijn, je moet gewoon iets meer moeite doen! Het scheelt een hoop als je verzorgd bent. Dat wil niet zeggen dat ik full glam ga vliegen, helemaal in de make-up en zo. Juist niet, vliegen droogt je huid uit.’

Wat draag je op de foto?

‘Trackpants van Pangaia, een top van Massimo Dutti en gifgele muiltjes van The Attico, echt een te gek merk. Verder heb ik nog een jasje van Daily Paper. De ketting met de gouden W is van Oscar de la Renta.’

Denk je dat je ooit uitgereisd bent?

‘Moeilijk, ik heb de afgelopen jaren zo’n nomadenleven geleid, vooralsnog weet ik niet waar we ons straks gaan settelen. Nigel is bijna aan het eind van zijn carrière, dus in Doha zullen we niet meer lang blijven. En daarna? In Italië hebben we fijn gewoond, maar misschien wordt het wel Amerika, want daar wil mijn dochter Isaura graag gaan studeren.’

Hoe gaat het met je modelabel?

‘Heel goed, ik heb net een mooie deal gesloten met warenhuis Harvey Nichols Qatar. Ik ga een collab met ze doen, een soort capsulecollectie. Klein hoor, en helemaal gericht op de markt daar. De vrouwen in het Midden-Oosten zijn wel iets anders gekleed dan in Europa. Buiten zijn het vooral abaya’s, nikaabs en hijabs die ze dragen, maar als ze ’s avonds met vrouwen onder elkaar zijn dan zie je ook decolletés en blote benen. Ik hoef dus gelukkig niet heel veel aan te passen aan het DNA van mijn merk. Maar nikaabs en zo ga ik niet maken, daar ligt mijn expertise niet.’