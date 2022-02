Wim van Vollenhoven (100 jaar): ‘Het ergste wat je kan overkomen is dat een ander bepaalt hoe jij moet leven’

Wim van Vollenhoven Beeld Aurélie Geurts

Zo vitaal en zo actief als eeuweling Wim van Vollenhoven kom je ze zelden tegen. Boodschappen doet hij op de fiets. En daarbij gaat hij graag op koopjesjacht langs supermarkten, want waarom zou je meer betalen als het voor minder kan? De geboren en getogen Amsterdammer is bij binnenkomst in de keuken in de weer met appels, pecannoten en een blender. Een kookcursus voor mannen die hij na het verlies van zijn vrouw volgde, heeft weinig enthousiasme opgewekt, dus gaat elke avond een kant-en-klaarmaaltijd de magnetron in. Hij eet zoutloos, want is zuinig op zijn hart en bloedvaten. Aan zijn 69-jarige dochter en haar partner heeft hij toegewijde mantelzorgers.

Van Vollenhoven staat elke dag om half 7 op en kruipt stipt om negen uur ’s avonds weer onder de wol. Die slaap heeft hij nodig, zegt hij, want elke dag wacht hem weer een vol programma. ‘Diep in mijn hart zou ik graag een halfjaar naar Engeland gaan om de taal goed te leren.’

Wat is uw grootste talent?

‘Dat ik makkelijk contact kan maken met iedereen. Mijn hele leven heb ik veel mensen ontmoet, in mijn werk als handelaar vanaf mijn 18de en later als vertegenwoordiger van O’Harris, een firma in tekenaarsbenodigdheden. Nog steeds knoop ik makkelijk een praatje aan met wie op mijn pad komt. Zoals tijdens mijn fietstochten door de polder die ik graag maak. Dan ga ik onderweg naast iemand op een bankje zitten en begin een gesprek. Niet zo lang geleden heb ik een violiste ontmoet, een meisje van 90 jaar. Vorige week had ik haar uitgenodigd en hebben we samen gemusiceerd, zij op haar viool, ik op de piano.

‘Soms maak je de wonderlijkste dingen mee. Zo zijn mijn vrouw en ik jaren geleden op vakantie in Marokko na een praatje bevriend geraakt met een douanebeamte. Hij is bij ons in Nederland geweest en wij bij hem thuis in Marokko. Hij vroeg mijn vrouw een traditionele jurk aan te trekken bij het eten. Daarbij kreeg ze een brede, rijk versierde ceintuur van puur goud om. De douaneman bleek familie van de koning.’

Wat heeft u als vader uw dochter willen meegeven?

‘Dat het belangrijk is een behoorlijke opleiding te volgen, zodat je een goed leven kunt opbouwen. Maar ik heb haar nooit gezegd wát ze moest doen. Ze koos voor de studie medicijnen en is bedrijfsarts geworden. Toen ik jong was, had ik graag willen studeren. Na twee jaar mulo moest ik van mijn ouders van school om te gaan werken. Ik was 14 jaar. Er was geld nodig. Als ik in deze tijd jong was geweest, zou ik internationale handel zijn gaan studeren. Maar ik moet zeggen dat ik altijd plezier in mijn werk heb gehad. Ik heb veel tranen gelachen.’

U loopt neuriënd door huis

‘Ja, ik heb altijd muziek in mijn hoofd. Ik speel veel piano en schrijf zelf muzieknotaties van de liedjes die ik speel. Pianospelen is de rode draad in mijn leven, van Chopin tot Amsterdamse volksliedjes. Mijn ouders hadden het niet breed, maar ik kreeg wel vanaf mijn 7de pianoles. Als kind luisterde ik graag naar De Bonte dinsdagavondtrein. Vijftig jaar later, ik was net met pensioen, viel mijn oog op een advertentie van Gerard Walden, een van de artiesten in dit radioprogramma. Hij en zijn vrouw Berry Kievits zochten een pianist voor hun revue-avonden. We hebben samen 7 à 8 jaar opgetreden, in theaters door heel Nederland. Daarna heb ik nog vreselijk veel plezier en successen beleefd met Carolien Schellekens, een zangeres met wie ik in 2000 een relatie kreeg en in theaters en zorgcentra optrad.

‘Na haar overlijden in 2016 ben ik alleen verder gegaan. Het is jammer dat corona een streep heeft gezet door mijn piano-optredens in zorgcentra in Amsterdam. Vorige week heb ik nog gebeld. Ik dacht: het sein staat weer op veilig, maar het was een keihard ‘nee’, in verpleeghuizen mag nog niks.’

Beeld Aurélie Geurts

Welke periode in uw leven heeft de meeste impact gehad?

(Is eerst even diep in gedachten verzonken:) ‘We hebben allemaal de oorlog meegemaakt, dat zat goed fout. Ik heb mij moeten aanpassen aan de omstandigheden.’

Waar doelt u op?

‘Ik heb bijna vijf jaar gevangen gezeten, in kampen in Letland en later in Rusland. Daar had ik te maken met figuren die er genoegen aan beleefden anderen te treiteren. Al die jaren heb ik zware arbeid moeten verrichten, in een ijzeropslagplaats en later in de haven van Leningrad (nu Sint-Petersburg, red.) moest ik 12 uur per dag zware pakken schapenhuiden en hout van Finse schepen versjouwen. Alles met de hand. Toen de Russen Letland van de Duitsers bevrijdden, lag ik met scabiës in een ziekenhuis in Libau (nu Liepaja, red.), tussen gewonde Duitse soldaten. In de chaos die ontstond, ben ik met Duitse krijgsgevangenen in een trein gezet.

‘Domoy – naar huis – riepen de Russen. Maar aan de stand van de zon zagen we dat we naar het oosten reden. In Leningrad aangekomen, hingen vrouwen uit de ramen, gebarend dat we opgehangen moesten worden. De Duitsers hadden de inwoners uitgehongerd. Ik ben op een Russische generaal afgestapt en heb gezegd dat er een vergissing in het spel was omdat ik geen Duitser was, maar een Hollander die als dwangarbeider te werk was gesteld door de nazi’s, en dat ik terug wilde naar huis. Maar de generaal zei dat hij niks voor mij kon doen. En zo werd ik opnieuw tewerkgesteld, nu tussen Duitse krijgsgevangenen. De Russen namen alles van mij af wat ik nog bezat, zelfs mijn schoenen en mijn sokken. Op blote voeten liep ik door de sneeuw.

‘Pas twee jaar na de bevrijding, in het voorjaar van 1947, kwam ik na een lange tocht weer terug in Nederland. Toen ik thuis voor de deur stond, was het eerste wat mijn moeder zei: ‘Wat zie jij eruit!’ Ik liep in lompen, was sterk vermagerd, en zag eruit als een zwerver. Ik heb mij uitgebreid gewassen en heb daarna een net pak aangetrokken. Dan voel je je meteen een heel ander mens.’

Hoe heeft u deze tijd kunnen doorstaan?

‘Ik heb die jaren ontzettend op mijn sodemieter gehad. Het is een wonder dat ik het heb overleefd. Het ergste wat een mens kan overkomen is dat een ander bepaalt hoe jij moet leven. Maar wat niemand je kan afnemen, zijn je gedachten. Ik heb kunnen overleven door mij aan de situatie aan te passen, zonder ingewikkelde denkpatronen. Je hebt geen andere keus dan meedraaien in het moment.

‘Bij terugkeer werd je bekeken als een oen, als je als dwangarbeider voor de Duitsers had gewerkt. Ik hoefde geen mededogen, ik was allang blij dat ik thuis was en weer mijn gang kon gaan, een normaal leven kon gaan leiden; trouwen en een gezin beginnen, niks bijzonders.

‘Mijn rug is de grootste verliezer. Door alle zware arbeid is die overbelast geraakt, ik heb nog dagelijks pijn. Dan kun je wel zeggen: goed, dat is verleden tijd, maar deze ervaringen draag je een leven met je mee. Ik praat er nog maar weinig over, want de meeste mensen bagatelliseren die periode. Laatst vertelde ik een 48-jarige man over mijn oorlogsjaren en toen zei hij: ‘Jammer dat ik die tijd niet heb meegemaakt, zó spannend.’

De trouwfoto van Wim met zijn vrouw Willy Beeld Aurélie Geurts

Hoe heeft u in 1947 de draad weer kunnen oppakken?

‘Mijn vader was in de oorlog overleden, mijn moeder had geen cent. Dus ben ik ondanks mijn slechte conditie meteen aan het werk gegaan. Ik ben fabrieken langsgegaan en vond tussen het afval staafjes metaal. Daar kun je schoenlepels van maken, bedacht ik, en die ben ik gaan verkopen. Een bedrijf in het noorden had een complete slaapkamerinrichting, die kon ik doorverkopen in Zeeland, dat zwaar gehavend uit de oorlog was gekomen. Zo kwam mijn handel, die ik op mijn 18de was begonnen onder de naam ‘Industrie- en Handelsonderneming Van Vollenhoven’, weer op gang.’

Wat is uw levensinstelling?

‘Wat ik doe moet in overeenstemming zijn met mijn verstand én mijn gevoel, als een van de twee ‘nee’ zegt, doe ik het niet. Ook zou ik het nooit in mijn hoofd halen te oordelen. Als iemand extreme standpunten verkondigt, is zwijgen het beste, want hij kan alleen uit zichzelf tot andere gedachten komen.

‘Nu, op mijn 100ste, is mijn grondgedachte: ik heb een portie te leven en daarvan heb ik het grootste deel opgesnoept. Wat nog resteert, heb ik zo goed mogelijk te besteden. Dat doe ik door de hele dag in touw te zijn: pianospelen, opnames maken, muzieknotaties schrijven, naar de bibliotheek om nieuwe nummers te zoeken, fietstochten maken, fotograferen en mijn foto’s op de computer bewerken, puzzelen, tekenen, onder de mensen zijn en de Volkskrant lezen. Ik bedenk steeds iets om naar uit te kijken.’

Ik hoef u niet te vragen of u de digitalisering kunt bijbenen...

‘De wereld is continu in ontwikkeling. Je moet zoveel mogelijk met de tijd meegaan, anders sta je stil en kun je niet meer mee met de anderen. Een computer en een smartphone zitten logisch in elkaar, als je je erin verdiept. Er zijn genoeg instructieboeken. Als ik er niet uitkom, raadpleeg ik seniorweb. Kijk, ik heb voor 2,95 euro iets nieuws gekocht: een selfiestick op een standaard met bluetooth. Hiermee ga ik detailfoto’s maken. Jongens van mijn leeftijd vinden het maar niks wat ik allemaal nog doe.’

Wim van Vollenhoven

geboren: 14 juli 1921

beroep: vertegenwoordiger en pianist

familie: een dochter, twee kleinkinderen, twee achterkleinkinderen

weduwnaar: sinds 1999