Willy Schmidt, de voetballer die de schaar herintroduceerde

Willy Schmidt Beeld J.D. Noske / Anefo

Dat hij niet de uitvinder van de voetbalschaar is, staat wel vast. De step-over is waarschijnlijk even oud als het voetbal zelf.

Voor de oorlog werd de schaar al toegepast door de Zwitserse ­Nederlander Law Adam die elf wedstrijden voor Oranje voetbalde en één voor Zwitserland. In 1932 schreef De Maasbode over Adams na de interland tegen België. ‘De Hagenaar maakt het leer op fraaie wijze vrij, dribbelt met schaar­beweging van beenen naar voren, om plots het spel weer open te gooien naar den linkervleugel.’

Maar Willy Schmidt had nooit van Adam gehoord, laat staan dat hij hem had gezien. Hij dacht ­oprecht de beweging te hebben uitgevonden. En toen Piet Keizer in Honderd jaar Ajax zei dat hij ‘de prachtige schaarbeweging’ van Willy Schmidt had afgekeken, was de anekdote geboren dat Schmidt er octrooi op had moeten aanvragen.

Willy Schmidt was een technisch begaafde lichtgewicht die ­tegen harde verdedigers onzichtbaar kon zijn. Daar dankte hij de bijnaam juffrouw Schmidt aan.

‘De selectieheren van het Nederlands elftal vonden dat hij maar eens een paar keer met zijn kop ­tegen de doelpaal moest lopen. Daar zou hij wat harder van worden. ‘Oké, zei mijn vader, maar dan doen jullie het eerst voor. Daarna is hij nooit meer voor Oranje gevraagd’, zegt zijn zoon Willy Schmidt jr.

Senior zou twee keer kampioen van Nederland worden. In 1954 won hij de titel met FC Eindhoven – toen EVV Eindhoven – in het laatste seizoen voor de invoering van het betaald voetbal. Drie jaar later werd hij kampioen met Ajax. Schmidt overleed 15 mei in Almere waar hij na de dood van zijn vrouw inwoonde bij zijn zoon, cameraman Willy Schmidt jr.

Schmidt was een kleermakerszoon uit Alkmaar. Als jongeling werd hij lid van Alcmaria Victrix, toen de hoogstspelende club van de stad. Nadat hij in 1951 een baan vond als vertegenwoordiger van een zeepproducent in Eindhoven, meldde hij zich bij PSV. Maar die wees hem na een training af.

Hij werd lid van EVV Eindhoven, dat met Noud van Melis, Frans ­Tebak en Dick Snoek een sterk team had. In 1953 miste de club nog net de titel, maar een jaar later werd de ploeg kampioen.

Met de invoering van het betaald voetbal veranderde er van alles. Na in 160 duels en 54 goals voor Eindhoven werd Schmidt voor 46 duizend gulden verkocht aan Ajax, waar hij in een elftal kwam met Rinus Michiels, Piet van der Kuil en Eddy Pieters Graafland op doel. In 1957 werd dit elftal kampioen en plaatste Ajax zich voor de Europa Cup. Sjaak Swart speelde met Willy Schmidt in de allereerste Europese ontmoeting van Ajax tegen SC Wismut in de DDR. ‘Hij stond op links, ik op rechts. Ik wipte de bal over de linkerbeen van de tegenstander en ging buitenom. Hij deed hetzelfde met de schaar. Het was eerder een natuurlijke beweging dan een bedenksel.’

Schmidt scoorde ook vaak. Zo maakte hij het enige doelpunt in de klassieker tegen Feyenoord. Swart: ‘Hij was populair in het team. Zijn nicht Rita Schmidt was in 1956 Miss Holland geworden.’

Drie jaar bleef hij in Amsterdam, waarna hij door Ajax voor 34 duizend gulden werd verkocht aan Fortuna ’54 in Geleen. Hij kwam in een team terecht met Faas Wilkes en Cor van der Hart. Maar de resultaten vielen tegen en al na een seizoen werd hij door de Limburgers afgedankt en besloot hij met voetbal te stoppen.

Hij ging voor zijn lol hockeyen bij HTCC in Eindhoven en werd daar ook trainer. Tot op hoge leeftijd bleef hij daarnaast de wedstrijden van FC Eindhoven bezoeken, waarvan hij ook erelid was.