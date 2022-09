Wil heeft een gastvrije kermisuitstraling, maar je moet niet met haar sollen

Wil van de Molengraft. Beeld Wil van de Molengraft

Wil van de Molengraft (64), Santpoort-Noord

Wil had altijd een spookhuis, maar toen de kinderen uitvlogen is ze met haar man Noud afgeschaald richting de kamelenrace, het iconische behendigheidsspel met de bekende oorwurm: de Camel Derby Song. Die kunnen ze met zijn tweetjes runnen, maar dan nog komt er heel wat bij kijken. ‘Er komen weleens types die zeggen: ‘Leuk, kan ik die kar kopen?’ Dan denk ik: die kár?! Alles bij elkaar kost dit een godsvermogen. Het is één bonk elektronica.’

Gelukkig heeft Wil naast haar gastvrije kermisuitstraling ook een naturelle niet-met-die-mevrouw-sollen-look, die op dit soort momenten en op de wat wildere avondjes goed van pas komt. ‘Dan willen ze met twee ballen rollen, bier in de bakken zetten, gaat het toch om, je kent het wel. Maar ik hoef maar even op te treden en ze staan met zijn drieën te poetsen hoor. Ja, je moet hier niet als een watje gaan staan. In Santpoort komen we al achttien jaar, een fijne plek. Elke streek is anders: we komen ook veel in Brabant, Roosendaal is altijd fantastisch, alleen in Friesland wil het niet met de kamelenrace. Heerenveen, drie keer gestaan, wat een ramp. Drachten wil ik ook nooit meer naartoe. Ze kennen het niet, ze willen het niet, heel gek.’

Maar morgen is het tijd voor een weekje rust. ‘Dan zit Wil lekker op een terrasje aan een wijntje. Of nee, gin-tonic! Effe time-out.’