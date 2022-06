Paula Dekker (61), Oudorp

Amateurtuindersvereniging De Zes Wielen viert vandaag het 50-jarig jubileum met koffie, taart, muziek van Leo en een fotowedstrijd. Paula staat op het punt de yinyangbonen met ongewisse kiemkracht in te zaaien. Samen met haar zus Bernadet (56) – die rechts de snijbiet aan het uitdunnen is – eet ze al dertig jaar uit eigen tuin. ‘Wij zijn tuindersdochters, onze vader heeft ons alles geleerd. We zijn opgevoed met de smaak van eigen groente en het ritme van de seizoenen. De zoetheid van de biet, de scherpte van een ui, de bitterheid van de witlof: we zijn niet anders gewend.’

Maar wat nooit went, is de magie van het groeiproces. ‘Het ontroert me altijd een beetje als ik zie dat ze weer opkomen, die groene sprietjes. Aan de andere kant moet je ook met tegenslagen leren omgaan, want soms zijn er heel veel slakken, dan sta je weleens te vloeken. En we proberen ook weleens wat nieuws, zoals permacultuur. Er zijn hier ook tuinders die zaaien in cirkels met de stand van de maan. Daar sta ik ook wel voor open, maar bij ons gaat het toch klassiek in een rijtje zodat de schoffel erdoorheen kan, dat blijft gewoon handig.’